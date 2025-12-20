CA7RIEL & Paco Amoroso posponen el lanzamiento de su nuevo disco y la gira de promoción

A través de redes sociales, los artistas explicaron que la decisión responde al desgaste provocado por la presión, la exposición y el ritmo acelerado de su carrera, y señalaron que necesitan hacer una pausa para descansar y sanar antes de regresar.

(EFE) – El dúo argentino de música urbana compuesto por CA7RIEL & Paco Amoroso, que ganaron cinco premios Latin Grammy el pasado noviembre, pospuso el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘TOP OF THE HILLS’, y también postergó la subsiguiente gira.

‘TOP OF THE HILLS’ tendría que haber salido al mercado este viernes, 19 de diciembre, pero el popular dúo argentino anunció ese mismo día en redes sociales la decisión de posponer el disco y la gira “hasta nuevo aviso”.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, dijeron CA7RIEL & Paco Amoroso en redes, y añadieron: “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”.

‘TOP OF THE HILLS’, que incluye el último sencillo del dúo, ‘Gimme More’, nació “en un momento de demasiada velocidad”, abundó la pareja musical, que ha decidido “frenar” y espera “poder volver” cuando sus integrantes estén “preparados”.

Según señaló en una nota la discográfica Sony el pasado 12 de diciembre, ‘TOP OF THE HILLS’, compuesto por doce temas, fue grabado durante “dos semanas electrizantes”.

Con su segundo proyecto conjunto, ‘Papota’, lanzado en 2025, los argentinos igualaron a Bad Bunny con cinco Latin Grammy en la gala celebrada el pasado mes de noviembre.

CA7RIEL & Paco Amoroso se hicieron entonces con los premios a mejor canción alternativa y mejor video musical versión corta por ‘#Tetas’; además de mejor canción pop por ‘El día del amigo’, y mejor álbum de música alternativa y mejor video musical versión larga por ‘Papota’.