Lollapalooza Chile 2025: Los artistas no headliners de la segunda jornada que no te puedes perder

El Lollapalooza Chile 2025 no solo trae consigo a los grandes nombres que encabezan el cartel, sino también a una serie de artistas que, aunque no son headliners, tienen todo para robarse la atención del público. Entre ellos destacan Lasso , Nathy Peluso , Ca7riel y Paco Amoroso , y Babasónicos , cada uno con una propuesta única que los convierte en imperdibles del festival.

Babasónicos: El regreso triunfal de los íconos del rock argentino

Con más de 30 años de trayectoria, Babasónicos sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano. Tras su exitoso show en el Movistar Arena en 2024, la banda regresa a Chile para presentarse en Lollapalooza el 22 de marzo. Con un setlist que combina clásicos como “Irresponsables” y “Putita” con su material más reciente, Babasónicos promete un espectáculo electrizante que no dejará indiferente a nadie.

Un festival lleno de sorpresas

Lollapalooza Chile 2025 no solo se trata de los headliners, sino también de descubrir artistas que, aunque no encabezan el cartel, tienen el potencial de robarse el show. Lasso, Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, y Babasónicos son solo algunos de los nombres que prometen hacer de esta edición una experiencia inolvidable. “La música es un viaje, y estos artistas son los guías perfectos”, aseguran los organizadores. No te los pierdas.