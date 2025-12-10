Lollapalooza 2026 anuncia sus sideshows: Revisa los artistas y cómo conseguir las entradas

Desde la organización anunciaron cinco conciertos, los que se suman al ya revelado de Marina. Revisa todos los detalles.

Este miércoles, Lollapalooza Chile anunció los conciertos que se darán en paralelo al desarrollo de la edición 2026 del festival, los también llamados sideshows.

En esta oportunidad anunciaron cinco shows, los que se suman al ya revelado de Marina, el cual fue programado para el próximo martes 17 de marzo.

Cabe recordar que el festival se realizará el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins, con Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chapell Roan como headliners.

¿Dónde y cuándo se realizarán los sideshows de Lollapalooza 2026?

Viagra Boys – miércoles 11 de marzo – Sala Metrónomo

⁠Men I Trust – jueves 12 de marzo – Sala Metrónomo

⁠ Interpol – jueves 12 de marzo – Teatro Caupolicán

TV Girl – lunes 16 de marzo – Blondie

DJO – lunes 16 de marzo – Teatro Coliseo

Marina – martes 17 de marzo – Sala Metrónomo

¿Cómo conseguir las entradas para los sideshows de Lollapalooza?