Lisa Kudrow revela que hace poco encontró una nota que Matthew Perry le dejó en un accesorio del set de “Friends”

Por CNN Chile 09.01.2025 / 14:20

“Recientemente, encontré la nota que tenía dentro (el frasco) para mí”, relató la actriz en "The Drew Barrymore Show", añadiendo que "no lo había abierto ni había mirado dentro. Pero sí, él lo hizo. Tenía una nota allí y me olvidé de ella”.