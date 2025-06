Liam Gallagher confirma a Joey Waronker como baterista de Oasis: “Es el mejor”

Oasis se prepara para su esperado retorno a los escenarios con una gira que comenzará el próximo 4 de julio en Cardiff, y lo hará con una formación que incluye al reconocido baterista estadounidense Joey Waronker, quien se integra por primera vez a la agrupación británica.

La noticia fue confirmada por el propio Liam Gallagher, quien, en respuesta a un fan en la red social X (anteriormente Twitter), no escatimó en elogios.

“Es el mejor y tenemos suerte de tenerlo. He disfrutado a todos nuestros bateristas, pero este tipo es especial”, escribió.

Waronker, cuya carrera lo ha llevado a colaborar con artistas como R.E.M., Beck, Roger Waters y Elliott Smith, también formó parte del proyecto Atoms For Peace liderado por Thom Yorke.

He’s the best and we’re lucky to have him I’ve enjoyed all our drummers but this guy is special

— Liam Gallagher (@liamgallagher) June 5, 2025