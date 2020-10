MGM Studios confirmó el estreno de la tercera parte de Legalmente Rubia, cinta que será protagonizada por Reese Witherspoon en el papel de Elle Woods.

El elenco de la icónica cinta se reunió el martes de manera virtual para hablar sobre la historia y su impacto en la cultura pop. Luke Wilson, Selma Blair, Jennifer Coolidge, Ali Larter, Holland Taylor y la misma Witherspoon estuvieron presentes.

Witherspoon dijo que cree que su personaje “inspiró a las personas a ser ellas mismas. Ella tiene un sentido verdadero de sí misma y siempre quiere ver lo mejor de los otros”.

Durante la cita, la actriz reveló que la escena en la que enseña a un grupo de mujeres a “inclinar y posar” para llamar la atención de un hombre, iba a ser originalmente en formato musical, pero fue desechada porque “se sentía muy raro”.

Tras la reunión, MGM Studios dio a conocer que el estreno de Legalmente Rubia 3 está programado para mayo de 2022.

Aún no hay fecha de inicio para el rodaje.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD

— MGM Studios (@MGM_Studios) October 20, 2020