Lanzan impactante primer adelanto de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”: ¿Cuándo se estrena?

Luego de mucha espera, este jueves finalmente se reveló el primer adelanto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping es la nueva precuela cinematográfica basada en la novela homónima de la escritora Suzanne Collins, cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre del 2026.

La historia está ambientada 24 años antes de los eventos protagonizados por Katniss Everdeen y Peeta Mellark, y se centra en la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La trama sigue la historia de Haymitch Abernathy, tributo del Distrito 12, quien en la saga original fue interpretado por Woody Harrelson. En esta nueva versión será encarnado por el actor australiano Joseph Zada, quien ha participado en las series Invisible Boys y We Were Liars.

El reparto incluye además a Elle Fanning en el rol de Effie Trinket, y el ganador del Óscar Ralph Fiennes como el joven Presidente Snow. Fienne, conocido por interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, sucede a Donald Sutherland (fallecido en 2024) y Tom Blyth en el papel del dictador de Panem, y es ampliamente

También se suman Maya Hawke como Wiress, vencedora de los 49º Juegos y mentora; Kieran Culkin como el carismático presentador Caesar Flickerman, y Jesse Plemons como un joven Plutarch Heavensbee, quien aún no ocupa su puesto como jefe de los Juegos, y Glenn Close, quien es Drusilla Sickle, la cruel acompañante de los tributos del Distrito 12.

Mira el teaser de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha