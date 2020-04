VIDEO RELACIONADO – La música se toma los balcones de Europa en medio del coronavirus (01:45)

Este viernes 2 de abril, una serie de discos y singles han sido lanzados a las plataformas digitales de música para todos los gustos, ideales para disfrutar en estos días de cuarentena. Aquí te contamos algunos de los más destacados.

David Bisbal y Aitana – “Si tú la quieres”

A pocas horas de su participación en la Teletón 2020, el cantante español se unió a Aitana para interpretar una nueva versión de su canción “Si tú la quieres”.

Puedes ver el video de este tema aquí

Karol G y Anuel AA – “Follow”

En medio de la cuarentena, la pareja grabó una nueva colaboración en su residencia en Miami. Al single lanzado en plataformas de música, se suma un video en el que Karol G y Anuel AA muestran su vida cotidiana.

Mira el video aquí

Drake – “Toosie Slide”

Con un video dirigido por Theo Skudra, Drake reaparece con un nuevo single que ya se convirtió en viral en la plataforma TikTok, gracias a su particular coreografía.

El video lo puedes revisar aquí

Thundercat – It Is What It Is

El multinstrumetista Stephen Lee Bruner, más conocido como Thundercat, publicó este viernes el sucesor de su aclamado álbum “Drunk” (2017), en el cual apuesta nuevamente por una mezcla intensa de hip-hop, jazz y pop, con una serie de invitados estelares: Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy, Steve Arrington, y BADBADNOTGOOD, entre otros.

Escucha este disco en Spotify

Steve Aoki – Neon Future IV

El premiado productor y DJ lanzó su disco más pop hasta la fecha, en el que comparte créditos con una serie de estrellas, como el grupo k-pop EXO, Maluma,Sting, Backstreet Boys, Mike Shinoda, will.i.am., Icona Pop y Monsta X. Ojo, que son 27 canciones, con un total de una hora y media de música.

Escucha el disco aquí

Empress Of – I’m Your Empress Of

El tercer álbum de la cantante y compositora electro-pop de Los Ángeles, Lorely Rodríguez, es destacado por medios especializados como el mejor trabajo de su carrera, generoso en sintetizadores eufóricos y luminosos, además de buenas canciones como “Give Me Another Chance” y “Love is a drug”.

Revisa este disco aquí

Emmanuel – Quisiera

Uno de los álbumes clásicos del cantante mexicano acaba de ser reeditado en plataformas digitales. Lanzado originalmente en 1989, se destaca por una ambiciosa producción y algunos de sus éxitos como Siento, Las barajas de Ana, Quisiera y La Chica de Humo.

Escucha este disco aquí

Nuevos singles chilenos

Gepe – Calle Cima

Pocas semanas después de haber lanzado una canción junto a Natalia Lafourcade, el cantautor chileno subió el tercer single de su próximo disco, un trabajo que aún no tiene título y que ha sido grabado junto al productor Cachorro López (Julieta Venegas, Miranda).

Puedes oír esta canción en Spotify

Prehistöricos – “Que estés bien”

Tras un largo periodo de silencio, el proyecto comandado por Tomás Preuss vuelve al sonido característico de sus primeros discos en el single de Prehistöricos, que también sirve como una primera muestra para el álbum que planean lanzar este año.

Escúchalo aquí vía Spotify

Adelaida – Ya siento”

Con un sonido cercano al stoner rock, la banda chilena Adelaida comparte un nuevo adelanto de su disco “Animita”, que será editado el próximo 17 de abril.

Puedes escucharla en Spotify

Arranquemos del Invierno – “Todas tus flores”

El proyecto del ex vocalista de Niño Cohete, Pablo Álvarez, presenta el primer single del disco “El poder del Mar”, el cual cuenta con la colaboración de una de las cantautoras chilenas más destacadas del último tiempo, Camila Moreno.

Puedes escuchar este single aquí

Marineros – “Todo a la vez”

El dúo de pop nacional integrado por Soledad Puentes y Cer inicia una nueva etapa, en camino hacia su segundo álbum, con un nuevo corte grabado con su colaborador de siempre, el productor Cristian Heyne, en el que exploran nuevos ambientes y ritmos.

Escucha este single en este link

Joe Vasconcellos, Santaferia y Banca Conmoción – “Hijo del sol luminoso”

Una nueva versión con invitados del clásico que Vasconcellos sumó al catálogo de Congreso ha sido editado este viernes, registrada a fines del año pasado en el concierto que celebró los 20 años de su disco “Vivo”.

Este single puedes escucharlo en Spotify aquí