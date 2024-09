Lady Gaga revela por qué no desmintió el rumor de que era hombre o intersexual

(CNN) – Lady Gaga reflexiona sobre su cuidadosa respuesta a los rumores pasados de que era hombre.

En una aparición en el “What’s Next? The Future with Bill Gates”, de Netflix, Gaga se refirió a las insinuaciones de que era hombre o intersexual cuando estaba alcanzando el estrellato.

“Viajé por todo el mundo”, dijo Gaga a Gates. “Viajé para hacer giras y promocionar mis discos, y en casi todas las entrevistas en las que participé (había imágenes trucadas en Internet) me decían: ‘Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?’”.

Gaga solía responder con indiferencia a esas preguntas, como demostró en una entrevista de 2011 con Anderson Cooper, de CNN, para “60 Minutes”.

“Existía ese rumor de que tenías un apéndice masculino”, dijo Cooper entonces. “Puede que lo tenga… ¿Sería tan terrible?”, respondió Gaga.

Lee también: Estos son los ocho nuevos emojis que llegarán próximamente a los teléfonos inteligentes

“Pero es interesante”, continuó Cooper. “Muchos artistas habrían sacado algún tipo de declaración diciendo ‘Esto no es en absoluto cierto’, pero tú te diviertes con ello”.

“¿Por qué demonios voy a perder el tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo pene o no?”, bromeó Gaga. “A mis fans no les importa y a mí tampoco”.

En su conversación con Gates, Gaga explicó además por qué no negó las especulaciones sobre su sexo.

“La razón por la que no respondí a la pregunta es porque no me sentía una víctima con esa mentira y pensé: ¿Qué pasa con un chico que está siendo acusado de eso?, ¿qué pensaría de que una figura pública como yo sintiera vergüenza?”, añadió. “He estado en situaciones en las que arreglar un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas”.

La superestrella dijo que se ha acostumbrado a la frecuente “desinformación” sobre ella.

“Estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí”, dijo Gaga. “Soy una artista. Me parece divertido”.

“People assume […] that my performance is what’s not real. But to me, that’s the most real thing that you’ll see about me.”

Lady Gaga talks about how she’s handled misinformation in her career in What’s Next? The Future with Bill Gates. Now playing. pic.twitter.com/legQm24FEA

— Netflix (@netflix) September 18, 2024