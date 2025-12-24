La temporada final de Stranger Things rompió su propio récord de minutos vistos

El récord anterior también pertenecía a la serie de Netflix: en 2022 registró 7.200 millones de minutos en una semana tras el estreno de la temporada 4.

La quinta y última temporada de Stranger Things comenzó con un hito de audiencia en Estados Unidos.

Según el ranking semanal de Nielsen, la serie acumuló 8.460 millones de minutos de visualización durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025 (coincidente con el feriado de Acción de Gracias), el registro más alto para un título de streaming en una sola semana dentro de esa medición.

El dato corresponde al consumo total de todas las temporadas de Stranger Things.

Aun así, el análisis citado por medios estadounidenses indica que el 57% de ese total provino de los cuatro episodios nuevos lanzados como primer tramo de la temporada final, mientras el porcentaje restante se explicó por visualizaciones o revisitas a temporadas anteriores.

Un récord que ya había sido obtenido por la serie

El récord anterior también era de la franquicia: en 2022, tras el estreno de la temporada 4, Stranger Things registró 7.200 millones de minutos en una semana, cifra que ahora queda por debajo del nuevo máximo.

El informe citado por medios especializados agrega dos señales del comportamiento de audiencia:

Cerca del 59% de los espectadores se ubicó en el rango 18 a 49 años.

La serie venía mostrando repunte antes del lanzamiento: volvió al Top 10 de Nielsen en semanas previas, impulsada por maratones de temporadas anteriores.

La temporada final tuvo un despliegue de estreno distinto al habitual: en Estados Unidos se lanzó a mitad de semana y en horario de tarde, en plena temporada de fiestas, en vez de un estreno nocturno estándar.

En paralelo a Nielsen (que mide minutos en EE.UU.), Netflix reportó que la temporada 5 alcanzó 59,6 millones de “views” en sus primeros cinco días, cifra que la plataforma presentó como su mayor debut para una serie en inglés.

La plataforma de streaming, en tanto, programó el cierre en entregas: tras los primeros episodios, los capítulos restantes se liberan en fechas de fin de año, con un final de más de dos horas para cerrar la historia.

8.460 millones de minutos equivalen a 141 millones de horas de reproducción: si lo pusieras en una sola pantalla sin pausa, serían más de 16.000 años viendo Stranger Things sin parar.