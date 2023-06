(CNN) – La Sirenita ha tenido malos resultados en China y Corea del Sur, en medio de críticas racistas por la elección de la actriz Halle Bailey para el papel de Ariel.

Según Box Office Mojo, la nueva versión de live-action de Disney solo ha recaudado US$ 3,6 millones en China continental desde su estreno, el 26 de mayo.

En sus cinco primeros días, la película recaudó solo 19,5 millones de yuanes (US$ 2,7 millones), frente a los 142 millones de yuanes (casi US$ 20 millones) que obtuvo “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en los cinco primeros días de su estreno, según Endata, la empresa china de seguimiento de taquilla.

En Corea del Sur, La Sirenita ha recaudado US$ 4,4 millones desde el 24 de mayo.

La película atrajo a unos 472.000 espectadores en su primera semana en los cines, menos que los 643.000 fans que acudieron a ver la nueva película de Fast and Furious, Fast X, durante el mismo periodo, según el Consejo Cinematográfico Coreano. Fast X se estrenó una semana antes que La Sirenita.

La fría recepción se produjo mientras los espectadores de ambos países cuestionaban la elección de Bailey como protagonista de la película, una decisión que ha sido celebrada en otros lugares.

En Estados Unidos, las jóvenes negras aplaudieron la decisión de Disney, afirmando que se sienten representadas en la gran pantalla gracias a su papel protagonista.

A La Sirenita también le ha ido bien en la taquilla nacional, situándose como la película número dos durante el pasado fin de semana, que es solo su segundo hasta ahora en los cines, según Comscore.

Pero en IMDb, la película se ha visto supuestamente afectada por el “bombardeo de reseñas”, una práctica en la que los usuarios dejan críticas negativas sobre un título para intentar rebajar su calificación. El problema llevó a IMDb, la semana pasada, a advertir de una “actividad de votación inusual” y a modificar la forma en que calcula las calificaciones.

La fría recepción de los asiáticos

Según Comscore, la película ha recaudado en todo el mundo unos US$ 327 millones, de los cuales US$ 186 millones corresponden al mercado nacional y US$ 141 millones al público internacional.

China, el segundo país más taquillero del mundo, ha aportado una cantidad insignificante.

Los aficionados de la China continental han expresado en Internet sus objeciones a la película, sobre todo su decepción por el papel de Bailey.

En Douban, un popular sitio web chino de crítica cinematográfica, los usuarios han puntuado la película con sólo 5,1 sobre 10.

En Maoyan, una plataforma china de crítica cinematográfica y seguimiento de taquilla, un usuario se declaró “perplejo”, ya que “La Sirenita que tengo en mente es blanca”. Otros hicieron comentarios discriminatorios sobre el color de la piel de Bailey.

“El cuento de hadas con el que crecí cambió hasta quedar irreconocible“, escribió otro usuario de Maoyan.

En Corea del Sur se encontraron sentimientos similares en redes sociales. En Instagram, un usuario escribió que la película les había “arruinado”, añadiendo “#NotMyAriel”.

En Japón, donde la película aún no se estrena, también se ha enfrentado a las críticas de aquellos que dicen que la representación de Ariel parece diferir de la que ellos recuerdan. “No pisoteen mis queridos recuerdos de infancia y la imagen de Ariel”, escribió un usuario de un foro en línea.

Los medios de comunicación estatales chinos también han alentado este tipo de reacciones.

En un editorial publicado un día antes del estreno de la película en China, el tabloide estatal Global Times afirmaba que había “provocado un debate sobre la representación en el entretenimiento y puesto de relieve los retos de adaptar cuentos tradicionales muy queridos”.

La publicación también sugirió que la decisión de Disney de contratar a Bailey formaba parte de un esfuerzo más amplio por incluir a las minorías en las producciones de los estudios y ser considerados “políticamente correctos”.

“La polémica en torno a la inclusión forzosa de minorías en películas clásicas por parte de Disney no tiene que ver con el racismo, sino con su perezosa e irresponsable estrategia narrativa“, afirmaba, haciendo eco de opiniones expresadas en las redes sociales en China, Japón y Corea del Sur.

Disney declinó hacer comentarios.

El director de la película, Rob Marshall, había refutado previamente la idea de que Bailey fuera contratada por otra cosa que no fuera el talento.

“Ella puso inmediatamente el listón tan alto que nadie lo superó”, dijo a The Hollywood Reporter, el mes pasado. “Vimos todas las etnias. No había ninguna intención de contratar a una mujer de color. En realidad, fue simplemente: ‘Busquemos a la mejor Ariel’, y Halle se llevó el papel”.

La Sirenita ha tenido gran éxito en el resto del mundo

La Sirenita ha funcionado mejor en otros mercados asiáticos, como Filipinas e Indonesia, donde recaudó US$ 4,4 y US$ 4,1 millones, respectivamente, según datos de Comscore.

También fue la película más vista en Italia y la segunda más vista en Alemania, el Reino Unido, Australia, Brasil y México durante el pasado fin de semana, según el proveedor de análisis. Los espectadores acudieron en masa a los cines de todo el mundo, desde Singapur a Finlandia, pasando por los Emiratos Árabes Unidos.

Todo ello contribuyó a que su rendimiento internacional en su segundo fin de semana fuera “superior al de La Bella y la Bestia y Maléfica e igual al de Cenicienta“, según Paul Dergarabedian, analista principal de Medios de Comunicación de Comscore.

“La conclusión es que cada película tiene su propia trayectoria en taquilla, su propio atractivo para el público y, en el contexto del panorama competitivo y cultural, tendrá diversos retos y ventajas en el mercado“, afirmó.