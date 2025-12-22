Tráiler de “La Odisea” de Christopher Nolan: Mira las primeras imágenes de Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway

Matt Damon interpreta a Odiseo en la adaptación de “La Odisea” de Homero; el avance muestra pasajes posteriores a la Guerra de Troya y adapta el poema épico atribuido a Homero, centrado en el regreso de Odiseo a Ítaca.

Universal Pictures publicó este lunes el primer tráiler oficial de The Odyssey (La Odisea), la próxima película escrita y dirigida por Christopher Nolan, quien produjo junto a Emma Thomas, su socia habitual.

El tráiler ofrece un vistazo al viaje de Odiseo tras la Guerra de Troya, incluyendo imágenes asociadas al caballo de Troya y pasajes de su travesía de regreso a Ítaca. “Después de años de guerra, nada se puede interponer entre mis hombres y el hogar. Ni siquiera yo”, se escucha de fondo.

También hacen aparición Tom Holland como Telémaco y Anne Hathaway como Penélope. Matt Damon, por su parte, es quien cumple el rol de Odiseo (Odysseus).

Según la información difundida en torno al proyecto, The Odyssey fue filmada con nueva tecnología de cámaras IMAX y con un plan de rodaje en distintas locaciones.

Antes del lanzamiento online, Universal ya había impulsado material exclusivo en salas: un prólogo de varios minutos se programó para exhibiciones IMAX seleccionadas, y posteriormente, para funciones de Avatar: Fire and Ash.

El filme llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

