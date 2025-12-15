La Furia del Libro 2025 en Santiago: Fechas, entrada gratuita y programación en el GAM

Conversatorios, talleres, diversidad editorial y lanzamientos marcarán una nueva edición de La Furia del Libro, que se realizará del 18 al 21 de diciembre en Santiago.

Un panorama navideño imperdible para quienes buscan un regalo original y aman la lectura es La Furia del Libro, feria que se realizará del 18 al 21 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Este encuentro, considerado uno de los festivales literarios más relevantes del país, fue fundado en 2009 con el objetivo de visibilizar la producción editorial independiente, tanto nacional como internacional, y de generar un espacio de encuentro entre lectores, autores y editoriales.

La programación contará con la participación de destacados autores y autoras internacionales, entre ellos Elvira Navarro y Daniel Sardá (España); Mara Parra, Natalia Ortiz Maldonado, Luciano Lamberti, Juan Manuel Silva Barandica, Romina Paula y Marina Berri (Argentina); Damián González Bertolino, Rafaela Lahore y Yanina Vidal (Uruguay); además de Hernán Ronsino (Argentina) y Santiago Wills (Colombia).

Con una variada oferta de libros, actividades culturales y encuentros literarios, La Furia del Libro se posiciona como una alternativa para encontrar regalos de Navidad, apoyar a editoriales independientes y disfrutar de un evento cultural gratuito en pleno centro de Santiago.

Para revisar la programación completa, ingresa a la plataforma oficial de La Furia del Libro.

Actividades

