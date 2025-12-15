Cultura panoramas

La Furia del Libro 2025 en Santiago: Fechas, entrada gratuita y programación en el GAM

Por CNN Chile

15.12.2025 / 21:31

{alt}

Conversatorios, talleres, diversidad editorial y lanzamientos marcarán una nueva edición de La Furia del Libro, que se realizará del 18 al 21 de diciembre en Santiago.

Un panorama navideño imperdible para quienes buscan un regalo original y aman la lectura es La Furia del Libro, feria que se realizará del 18 al 21 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Este encuentro, considerado uno de los festivales literarios más relevantes del país, fue fundado en 2009 con el objetivo de visibilizar la producción editorial independiente, tanto nacional como internacional, y de generar un espacio de encuentro entre lectores, autores y editoriales.

La programación contará con la participación de destacados autores y autoras internacionales, entre ellos Elvira Navarro y Daniel Sardá (España); Mara Parra, Natalia Ortiz Maldonado, Luciano Lamberti, Juan Manuel Silva Barandica, Romina Paula y Marina Berri (Argentina); Damián González Bertolino, Rafaela Lahore y Yanina Vidal (Uruguay); además de Hernán Ronsino (Argentina) y Santiago Wills (Colombia).

Con una variada oferta de libros, actividades culturales y encuentros literarios, La Furia del Libro se posiciona como una  alternativa para encontrar regalos de Navidad, apoyar a editoriales independientes y disfrutar de un evento cultural gratuito en pleno centro de Santiago.

 

Para revisar la programación completa, ingresa a la plataforma oficial de La Furia del Libro.

Actividades

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de CIPER Chile (@ciper_chile)

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Cultura La Furia del Libro 2025 en Santiago: Fechas, entrada gratuita y programación en el GAM
Quiroga por derrota de Jara:"No había estrategia posible para que se pudiera ganar, era muy difícil”
Elecciones 2025: Oficialismo evalúa escenarios tras triunfo de José Antonio Kast | CNN Prime
Plan de seguridad en fronteras y reducción de gasto estatal: Las medidas que promete implementar el electo Presidente Kast
Panorama gratuito en Providencia: 52ª Muestra Internacional de Artesanía UC del 17 al 21 de diciembre
Diosdado Cabello responsabiliza a la "tibieza" de Boric por triunfo de Kast: "Hay que darle gracias"