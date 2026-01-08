La Fiesta del Memo anuncia edición aniversario por sus 10 años en el Club Hípico de Santiago

El evento ya cuenta con entradas ya disponibles a través de Passline y anunciará su line-up próximamente.

La Fiesta del Memo confirmó una nueva edición para el viernes 18 de abril en el Club Hípico de Santiago, en el marco de la celebración de sus 10 años de trayectoria. El evento, dirigido a mayores de 18 años, ya inició la venta de entradas a través de Passline.

Según informó la producción, esta versión conmemorativa busca marcar un hito dentro de la historia del evento, que a lo largo de una década ha reunido a miles de asistentes en distintos recintos de la capital.

Para esta ocasión, se anunció una jornada con puesta en escena renovada y un despliegue técnico diseñado especialmente para el aniversario.

Venta de entradas

Para la edición 2026, la organización adelantó que el line up será anunciado próximamente, señalando que se tratará de una cartelera especialmente preparada para la celebración de los 10 años. Por ahora, no se han entregado nombres de artistas confirmados.

En ediciones anteriores, el evento ha contado con presentaciones de artistas nacionales e internacionales vinculados a distintos géneros populares, entre ellos Tito El Bambino, Franco El Gorila, Santa Feria y Ke Personajes, entre otros, configurando una propuesta centrada en la música en vivo y la experiencia festiva.

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante el sistema Passline, y desde la producción recomiendan adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que ha caracterizado históricamente al evento.