“¿La cortaron?”: La reacción en redes sociales ante el inesperado arribo de los animadores en rutina de Asskha Sumathra

La comediante estaba en plena rutina, llevaba unos 45 minutos sobre el escenario, cuando de la nada comenzó a sonar su cortina de inicio y entraron los animadores del Festival.

Un inesperado momento se dio en plena ruta de Asskha Sumathra en Viña 2026.

De hecho, la misma Sumathra se vio sorprendida y dijo: “¿Por qué la música?”.

Un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales donde especularon si habían cortado su rutina. Más aún cuando se le realizó la entrega de premios de forma rápida y no se le permitió hacer una segunda parte de su show, como sí otros humoristas y artistas lo habían hecho.

No dejaron que se despidiera del público, vergonzoso. #Viña2026 — Patty mardones 💙🤘 (@patitaazulita) February 26, 2026

que onda ese corte que le dieron? al fome conchetumare de ayer lo dejaron hasta cantar, que fue lo único bueno de su rutina, y a la asskha la cortan #Viña2026 — anto ⋆𐙚₊˚⊹♡ (@kittipolvorita) February 26, 2026

Primera noche en la que me estaba cagando de la risa y la sacan weon #Viña2026 #festivaldeviña2026 — 🫰🏻🌻 (@honeyybee4423) February 26, 2026

Estaba entrete pero lo sacaron se noto mucho #Viña2026 — Distinguido (@morgandeciudad) February 26, 2026



