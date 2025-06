Kylie Jenner reveló detalles de su cirugía de aumento mamario en redes y reabrió debate sobre estándares de belleza

La empresaria e influencer sorprendió al entregar públicamente las especificaciones exactas de sus implantes mamarios, provocando elogios por su franqueza pero también críticas por trivializar una cirugía invasiva que conlleva riesgos médicos.

(CNN) — Aunque la cirugía estética es común entre celebridades, hablar abiertamente sobre ella sigue siendo, en muchos casos, un tabú.

En general, las figuras públicas que se refieren a estos procedimientos lo hacen tras enfrentar intensa especulación o bajo la necesidad de justificar cambios visibles en su apariencia.

Incluso en esos casos, suelen mencionar intervenciones menos invasivas —como Ariana Grande reconociendo el uso previo de bótox y relleno labial—, o atribuir las transformaciones a motivos médicos, como Zac Efron y su lesión mandibular.

En otras ocasiones, hay espacio para el arrepentimiento, como cuando Bella Hadid declaró a Vogue que desearía haber conservado “la nariz de sus antepasados”.

Por eso, sorprendió el tono despreocupado y alegre con el que Kylie Jenner, estrella de Keeping Up with the Kardashians, reveló en TikTok detalles específicos sobre su aumento de busto.

Todo comenzó cuando la influencer Rachel Leary le pidió, en un video, que explicara qué había solicitado en su cirugía.

Jenner respondió con notable precisión, incluyendo el tamaño, tipo y ubicación de los implantes, así como el nombre del cirujano en Beverly Hills que los colocó: “445 cc, perfil moderado, mitad bajo el músculo!!!!! silicona!!! Garth Fisher!!! espero que esto ayude lol”, escribió en un comentario que luego fue eliminado.

Su franqueza fue celebrada por muchas usuarias en redes, quienes la calificaron como una “chica para las chicas” y “la princesa del pueblo”.

Incluso revistas de moda como Harper’s Bazaar consideraron que Jenner estaba liderando una “nueva era de transparencia en la cirugía estética”, destacando el valor de compartir los nombres de cirujanos confiables en un medio saturado de desinformación.

Su madre, Kris Jenner, también fue noticia recientemente cuando su equipo confirmó que su comentada transformación facial fue realizada por el doctor Steven Levine.

De manera similar, otras celebridades como Kelly Ripa, Amy Schumer y Marc Jacobs han compartido públicamente procedimientos estéticos, normalizando aún más la práctica en redes sociales.

Sin embargo, no todos celebran esta tendencia.

Algunos expertos consideran que el tono liviano de Jenner podría ser interpretado como una validación superficial de una cirugía invasiva que conlleva riesgos serios, incluyendo infecciones o enfermedades como el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL), un tipo de cáncer del sistema inmunológico.

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, en 2023 se realizaron más de 300.000 aumentos mamarios en Estados Unidos, un alza respecto a los 212.500 realizados en 2000.

Lee también: “Es horrible…”: La cantante Jessie J revela que padece un cáncer de mama

Pero también crecieron las explantaciones, con un aumento del 9% solo en el último año.

Paradójicamente, la misma Jenner ha expresado remordimiento. En un episodio de The Kardashians de 2023 dijo: “Tenía unos pechos hermosos. Eran perfectos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y obviamente me arrepiento de haberme operado”.

Para la periodista y autora Elise Hu, cuya investigación sobre los estándares estéticos en Corea del Sur fue publicada en el libro Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital, la declaración de Jenner refleja la creciente normalización de las modificaciones corporales.

“Ser abierta sobre estas intervenciones tiene sentido hoy en día, en un contexto donde la belleza se traduce en capital social y económico”, comentó Hu en un correo electrónico, señalando que estas prácticas no son inocuas.

“Los imperativos estéticos nos enseñan a valorar nuestro cuerpo según su apariencia, y en una lógica hiper capitalista, decir qué doctor consultar o cuánta silicona usar convierte a la belleza en una cuestión de acceso económico”.

Hu también advierte que esto genera nuevos problemas: “Complica la existencia de cuerpos cuyas proporciones no son consideradas ‘ideales’, y refuerza la noción de que toda imperfección es algo que debe corregirse mediante consumo”.