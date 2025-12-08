Kristen Stewart asegura que actuar es “poco masculino” y critica el doble estándar de la actuación de método

La actriz estadounidense cuestionó como el cine valoraba la preparación y vulnerabilidad de los actores masculinos frente a la crítica que enfrentaban las mujeres en roles similares.

Kristen Stewart, reconocida actriz estadounidense conocida por su papel como Bella Swan en la saga Crepúsculo y por su trabajo en cine independiente, aseguró que la actuación es “inherentemente vulnerable” y “poco masculina”, y cuestionó el doble estándar que existe entre actores y actrices que practican la actuación de método.

En conversación con The New York Times, Stewart dijo: “La actuación es inherentemente vulnerable y, por lo tanto, bastante vergonzosa y poco masculina. No hay bravuconería en insinuar que eres portavoz de las ideas de otra persona. Es inherentemente sumiso. ¿Has oído hablar alguna vez de una actriz que fuera metódica?”

La intérprete agregó que los hombres son valorados por conservar su identidad durante la preparación de un papel, mientras que las mujeres son juzgadas de forma distinta.

“Si (los actores masculinos) pueden salir de su vulnerabilidad y sentirse como un gorila golpeándose el pecho antes de llorar ante la cámara, es un poco menos vergonzoso. También lo hace parecer un truco de magia, como si fuera tan imposible hacer lo que estás, haciendo que nadie más podría hacerlo”.

Stewart también objetó la idea de que las actrices estén emocionalmente desequilibradas.

“Le pregunté a un compañero actor: ‘¿Alguna vez has conocido a una actriz con método y que necesitara gritar y hacer un drama completo?’. En cuanto dije ‘actor, actriz’… me respondió: ‘¡Ay, las actrices están locas!’. Entonces le dije: ‘Espera un segundo. ¡Me acabas de llamar loca! ¡Genial! ¿Así que ahora estamos haciendo lo típico de que la chica esté loca y ni siquiera me hayas escuchado?”.