Kidd Voodoo rompe récord en Movistar Arena y supera a Luis Miguel con 11 shows en un año

El fenómeno de ventas lo consolida como uno de los artistas más convocantes del país, mientras se prepara para una ambiciosa gira internacional que lo llevará por Latinoamérica y Europa en noviembre.

Con una carrera en pleno ascenso y un arrastre inédito en la escena urbana chilena, Kidd Voodoo acaba de alcanzar un nuevo hito: se convirtió en el artista con más conciertos agendados en un solo año en el Movistar Arena.

Este viernes, el músico sumó una nueva fecha para el 15 de diciembre, completando once presentaciones en 2025 en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. Con ello, supera la marca de Luis Miguel, quien realizó diez shows durante su gira de 2023 en el mismo lugar.

Un fenómeno local con proyección global

La hazaña no llega por casualidad. La venta de entradas para el show del 10 de diciembre se abrió al mediodía y generó tal demanda que de inmediato se sumaron nuevas funciones para el 11, 12 y 15 del mismo mes.

Estos cuatro conciertos se agregan a las siete fechas que Kidd Voodoo ya había ofrecido en julio pasado, todas con entradas agotadas.

Apodado “el Sátiro”, el artista se consolida como el máximo referente del género urbano en Chile, con una capacidad de convocatoria que rompe récords y genera comparaciones con íconos internacionales.

Gira internacional en noviembre

Antes de cerrar el año en Chile, Kidd Voodoo llevará su música al extranjero durante noviembre. Su agenda incluye:

7 de noviembre – Lima, Perú

9 de noviembre – Buenos Aires, Argentina

15 de noviembre – Ciudad de México

16 de noviembre – Monterrey, México

22 de noviembre – Puerto Montt, Chile

25 de noviembre – Madrid, España

30 de noviembre – Barcelona, España

Las entradas para todos los shows en Santiago están disponibles a través de Puntoticket; sin embargo, al cierre de esta edición las entradas de todas las fechas se han agotado.