Kendrick Lamar agenda concierto en Chile para octubre: Revisa el valor de las entradas y cuándo parte la preventa

El artista estadounidense se presentará en el Estadio Monumental el próximo 7 de octubre.

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Kendrick Lamar, ya que este viernes se anunció que el rapero estadounidense pisará sueño chileno.

El intérprete de éxitos como Not Like Us o All The Stars visitará Chile como parte de su Grand National Tour que también lo llevará a Argentina, Brasil y Colombia.

El show será en el Estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul, el próximo martes 7 de octubre, siendo acompañado por Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros.

¡@kendricklamar aterriza en Chile con el Grand National Tour este 7 de octubre junto a los artistas invitados @ca7rielypaco en el Estadio Monumental! 🏆💥 ➡️ Preventa clientes @entel o pagando con tarjetas @Scotiachile, martes 1 de julio a las 12 PM.

➡️ Venta general, jueves 3… pic.twitter.com/6FRdEOrPUc — DG Medios (@dgmedioschile) June 27, 2025

¿Cuándo es la preventa y venta de entradas?

La preventa de entradas para clientes Entel y Scotiabank será el martes 1 de julio desde las 12:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 3 de julio a las 12:01 horas.

¿Cuánto costarán las entradas?

Pit Cordillera: $320.375 ($265.375 con descuento en preventa)

Pit Océano: $320.375 ($265.375 con descuento en preventa)

Rapa Nui: $227.175 ($188.175 con descuento en preventa)

Océano: $192.225 ($159.225 con descuento en preventa)

Cancha Frontal: $157. 275 ($130.275 con descuento en preventa)

Cordillera: $133. 975 ($110.975 con descuento en preventa)

Cancha general: $99.025 ($82.025 con descuento en preventa)

Magallanes Centro: $75.775 ($62.725 con descuento en preventa)

Magallanes Poniente, Oriente y movilidad reducida: $64.074 ($53.075 con descuento en preventa)

