Ke Personajes debuta en Viña 2026 con su cumbia argentina: “Es un sueño cumplido, ¿okay?”

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo su cuota de ritmo tropical con el esperado debut de Ke Personajes en la Quinta Vergara.

La banda argentina, originaria de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, desembarcó en el escenario más importante de Latinoamérica con su particular fusión de cumbia clásica y moderna, en una jornada que compartieron con Juanes y la humorista Asskha Sumathra.

Una fiesta de principio a fin

Liderados por Emanuel Noir en voz, los músicos desplegaron un show que repasó los éxitos que los llevaron de tocar covers en YouTube a llenar estadios en Argentina.

Su estilo, que reinterpreta clásicos de la música popular con el ritmo contagioso de la cumbia, logró conectar de inmediato con el “Monstruo”, que coreó cada canción. La banda, que en vivo transmite una fuerza única, convirtió la Quinta en una gran pista de baile colectiva.

Dificultosas transiciones con los animadores

Luego de la compleja situación que se vivió en la Quinta Vergara, con el abrupto término del show de la humorista transformista Asshkha Sumatra, los animadores lucharon por mantener la atención del público entre una gran cantidad de pifias.

Esta tónica se mantuvo las veces en las que la agrupación liderada por Emanuel Noir tuvo que hablar con Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, dificultando la petición de la Gaviota de Plata y Oro.

A pesar de esto, la cumbia argentina de Ke Personajes resonó con fuerza en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, haciendo bailar al público y ganándoles la Gaviota de Plata, en una entrega un tanto incómoda del galardón en donde Noir le regaló una rosa a una cumpleañera que afirmó ser de Arica.

La premiación siguió en curso con el ánimo impredecible del Monstruo, quienes de inmediato les entregaron la preciada Gaviota de Oro a Ke Personajes, lo que provocó que Emanuel afirmara “los sueños realmente se cumple, ¿okay?“.

Sin duda, el profesionalismo de la agrupación argentina logró salvar una noche que fue bastante tensa para los organizadores y animadores del Festival de Viña del Mar 2026.