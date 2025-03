Justin Bieber reconoce sentirse “indigno” de su éxito: Artista dice que se ve a sí mismo “como un fraude”

El cantante compartió en Instagram su lucha con la sensación de no merecer su éxito. En tanto, un representante de él y su esposa, Hailey Bieber, desmintió preocupaciones sobre su estado físico y mental, asegurando que está enfocado en su música y su rol como padre.

(CNN) — Justin Bieber es sincero sobre el síndrome del impostor.

“La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin te mereces eso’ y yo personalmente siempre me he sentido indigno”, escribió el cantante el jueves en una historia de Instagram.

“Como si fuera un fraude”, escribió. “Como cuando la gente me decía que me merecía algo. Me hacía sentir como un extraño, tipo: ‘Si supieran lo que pienso…’”.

Continuó explicando que sus pensamientos incluían: “Lo crítico que soy, lo egoísta que realmente soy”, añadiendo “no estarían diciendo esto”.

“Si te sientes a la deriva, bienvenido al club”continuó, concluyó su post. “Definitivamente, me siento poco equipado y poco calificado la mayoría de los días”.

Los fans ya han expresado recientemente su preocupación por la salud de Bieber.

Después de que Bieber, padre primerizo de un bebé, apareciera cansado y un poco más delgado en fotos recientes, algunos comentaristas en línea plantearon preguntas sobre su bienestar.

Un representante de Bieber y su esposa Hailey Bieber, sin embargo, refutó eso, diciendo a TMZ que el artista está ocupado haciendo nueva música y siendo padre.

Sugerencias en contrario sobre su salud mental y física, añadió el representante, son “agotadoras y lamentables y muestra que a pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida a mantener vivas las narrativas negativas, salaces y dañinas”.

Bieber ha hecho públicos sus problemas de salud en el pasado, incluidas sus luchas en lo relativo a la salud mental, lidiando con una parálisis facial temporal en 2023 debido al síndrome de Ramsay Hunt y un diagnóstico de enfermedad de Lyme en 2020.