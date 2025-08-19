Isabela Ferrer acusa a Justin Baldoni de “acoso” tras citación judicial en caso It Ends With Us

La actriz de 24 años, quien interpretó la versión juvenil del personaje de Blake Lively en It Ends With Us, presentó una defensa legal contra una reciente citación de Justin Baldoni, a quien acusa de intentar presionarla de forma indebida.

La controversia legal que rodea a la película It Ends With Us sumó un nuevo capítulo.

Isabela Ferrer, actriz que dio vida a la versión adolescente de Lily Bloom (personaje principal interpretado por Blake Lively), acusó a Justin Baldoni de “acoso”, luego de que el también director de la cinta le enviara una citación judicial.

Ferrer, de 24 años, presentó una respuesta formal en la que solicita al tribunal rechazar la moción presentada por el equipo legal de Baldoni, de 41, argumentando que se trata de una maniobra de “mala fe” que busca presionarla e intimidarla.

La demanda de Blake Lively y el rol de Isabela Ferrer

El conflicto se enmarca en la batalla judicial que mantiene Blake Lively contra Baldoni y Wayfarer Studios, a quienes denunció en diciembre de 2024 por presunto acoso sexual y una supuesta campaña de difamación en su contra.

En febrero de este año, Lively ya había citado a Ferrer para entregar comunicaciones relacionadas con el caso.

En ese proceso, la actriz invocó una cláusula de indemnización incluida en su contrato con la productora, que la obligaba a ceder parte del control de su defensa a cambio de que se cubrieran sus gastos legales.

Los abogados de Ferrer afirman que Baldoni y su equipo no cumplieron con lo acordado y que han intentado controlar indebidamente la manera en que la actriz responde a las solicitudes judiciales.

En su nuevo escrito, Ferrer sostiene que la citación de Baldoni “no aporta materiales distintos” a los ya entregados a petición de Lively y que su verdadero objetivo es hostigarla. La defensa de la actriz incluso acusa al director de poner en riesgo su seguridad al difundir direcciones personales en documentos públicos.

“Las acciones de Baldoni son un esfuerzo transparente por ejercer presión financiera y psicológica sobre mi clienta”, afirman sus abogados, quienes además pidieron al tribunal que se impongan sanciones contra el cineasta.

Ambos procesos, bajo la causa Lively v. Wayfarer Studios et al., están programados para ir a juicio en marzo de 2026. Por ahora, Ferrer busca que se rechace la moción de Baldoni y que la justicia lo sancione por lo que considera tácticas de hostigamiento.

Ni Baldoni ni su equipo legal han entregado comentarios públicos respecto a esta nueva acusación.