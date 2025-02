Julianne Moore denuncia censura de su libro infantil en red de colegios del Pentágono

La actriz y autora expresó su conmoción y preocupación por la posible limitación de acceso a su libro “Freckleface Strawberry”, el cual busca promover la aceptación entre los niños de colegios que reciben a familias militares. La revisión se relaciona con políticas de “ideología de género” y “adoctrinamiento racial” impuestas por órdenes ejecutivas.

(CNN) — La ganadora del Oscar Julianne Moore afirma que su libro infantil Freckleface Strawberry fue prohibido por la Actividad Educativa del Departamento de Defensa, una red global de 160 colegios que atienden a familias de militares.

En un post el domingo en Instagram, Moore expresó una “gran conmoción” por la decisión de retirar el libro de revisión. Asimismo, dijo que lo escribió en honor a sus propios hijos y otros niños “para recordarles que todos luchamos, pero estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra comunidad”.

La agencia del Pentágono que revisa los libros en su sistema escolar dice que algunos han sido retirados temporalmente, pero que ninguno ha sido prohibido hasta ahora.

El libro, publicado en 2007, es el primero de una serie de relatos semiautobiográficos de Moore sobre Freckleface Strawberry, una niña de 7 años “que aprende a amar la piel que tiene”, según el sitio web de la entrega.

La pequeña aprende a aceptar sus pecas porque “las cosas que te hacen diferente, también te hacen TÚ”.

La historia se basa en la experiencia infantil de Moore, que dice que le pusieron el apodo de Freckleface Strawberry (Fresita Cara de Peca) por sus propias pecas y su característico pelo rojo.

Se produce mientras el Departamento de Defensa está llevando a cabo una “revisión de cumplimiento” de los materiales de aprendizaje en su sistema escolar que sirve a las familias de militares en todo el mundo para ver si se adhieren a dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump.

Estas, en relación con la “ideología de género” y el “adoctrinamiento racial”, según la Actividad Educativa del Departamento de Defensa (DoDEA), la división que supervisa las escuelas.

“Como parte de la verificación, los libros potencialmente relacionados con la ideología de género o temas de ideología de equidad discriminatoria como se define en las Órdenes Ejecutivas serán reubicados en la colección de personal profesional para su evaluación”, dijo el portavoz del DoDEA, Will Griffin, en una declaración proporcionada a CNN el lunes.

“Durante este período, el acceso estará limitado al personal profesional”.

El comunicado no daba detalles sobre cuánto duraría la comprobación, quién la está llevando a cabo o sus criterios exactos.

El DoDEA no confirmó si Freckleface Strawberry había sido retirado de las estanterías y no respondió a la petición de CNN de documentación sobre su política de libros. Pero Griffin negó que se hubiera prohibido algún libro.

“En este momento, estamos llevando a cabo una verificación – ningún material ha sido retirado permanentemente de nuestras bibliotecas escolares a la espera de la finalización de la revisión”, dijo Griffin.

Un memorando del DoDEA obtenido por el Washington Post enumeraba algunos libros que se retirarán de las estanterías mientras se lleva a cabo la comprobación. Incluye Becoming Nicole, la historia real de un actor transexual, según el medio.

Moore dijo que era una “orgullosa graduada” de una escuela del Pentágono en Fráncfort (Alemania), donde su padre sirvió en el ejército estadounidense como veterano de Vietnam.

“Me resulta mortificante darme cuenta de que niños como yo, que crecen con un padre en el servicio militar y asisten a una escuela @dodea_edu no tendrán acceso a un libro escrito por alguien cuyas experiencias vitales son tan similares a las suyas”, dijo.

“No puedo evitar preguntarme qué tiene de controvertido este álbum ilustrado para que lo prohíba el Gobierno estadounidense”.

Moore —que ganó el Oscar a la mejor actriz por Still Alice en 2014— ha escrito ocho libros de la serie “Freckleface Strawberry”, y un libro infantil no relacionado titulado Mi madre es extranjera, pero no para mí.

No estaba claro de inmediato si alguno de los otros libros de Moore había sido retirado por el DoDEA.

La prohibición se produce en medio de una reorganización masiva en el Pentágono, tras la decisión de Trump de prohibir a los miembros transgénero del servicio servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos y destripar los programas de diversidad, equidad e inclusión del ejército.

Funcionarios del Pentágono distribuyeron una lista de libros, o capítulos de libros, para ser retirados inmediatamente de las escuelas del Departamento de Defensa – incluyendo material de curso sobre género y sexualidad para estudiantes de secundaria y una lección para alumnos de quinto grado sobre cómo la inmigración afecta a los EE. UU., informó el Post.

CNN se ha puesto en contacto con PEN America, la organización de defensa de los autores que notificó la noticia a Moore, para obtener más detalles.

“Estoy realmente entristecida y nunca pensé que vería esto en un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional”, dijo Moore en su post de Instagram.

DoDEA supervisa escuelas en América, Europa y la región del Pacífico. Asisten casi 70.000 niños de familias de militares y civiles en servicio activo.