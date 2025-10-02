“No es pornografía infantil”: Juez rechaza nuevamente demanda contra Nirvana por portada de álbum “Nevermind”

El tribunal concluyó que la imagen no tiene connotaciones sexuales ni encaja en la definición legal de pornografía infantil.

Un tribunal federal en Estados Unidos ha cerrado, una vez más, el caso legal que enfrentaban los miembros de la banda Nirvana por la portada de su emblemático álbum de 1991, Nevermind.

El juez de distrito Fernando Olguin rechazó por segunda vez la demanda de Spencer Elden, el hombre que aparece desnudo como bebé en la icónica imagen, consignó Reuters.

La corte determinó que la fotografía no puede considerarse pornografía infantil, como alegaba el demandante.

“El hecho de que el demandante aparezca desnudo no basta para que la imagen entre en el ámbito de la ley sobre pornografía infantil”, señaló el juez, quien además comparó la imagen con “una típica foto familiar de un niño durante el baño”.

La demanda por pornografía infantil contra Nirvana

Spencer Elden, ahora de 34 años, interpuso su primera demanda en 2021, acusando a Nirvana, su discográfica Universal Music Group, y otras personas vinculadas al álbum —entre ellos Dave Grohl, Krist Novoselic, la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, y el fotógrafo Kirk Weddle— de explotación sexual infantil y de causarle daños personales prolongados.

La imagen fue capturada en una piscina del Pasadena Aquatic Center, en California, y muestra al bebé nadando hacia un billete de un dólar sujeto a un anzuelo, simbolizando, según algunos críticos, una sátira del capitalismo.

Sin embargo, el tribunal consideró que el contenido no tenía una intención sexual ni encajaba con las definiciones legales aplicables.

Los abogados de Elden no emitieron declaraciones tras conocerse el fallo.

En cambio, el abogado de Nirvana, Bert Deixler, celebró la decisión: “Nos complace que el tribunal haya puesto fin a este caso infundado y haya liberado a nuestros clientes de acusaciones falsas”.

El caso ya había sido desestimado previamente en 2022 por prescripción, aunque fue reabierto en 2023 tras una apelación.