Desde “Me Enamora” a “Es por ti”: Juanes convirtió Viña 2026 en un karaoke masivo de clásicos latinos

El colombiano mostró oficio para manejar los tiempos del festival, sumó un guiño local con “Loca” de Chico Trujillo y terminó el cuarto paso de su carrera por el certamen viñamarino con las Gaviotas de Plata y Oro.

Juanes se presentó este miércoles 25 de febrero en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 y, de paso, sumó su cuarta visita a la Quinta Vergara. Ya había pasado por el certamen en 2003, 2005 y 2009, así que no volvió a probar suerte, sino a reencontrarse con un público que lo tiene identificado hace años y que entiende su catálogo como un cancionero común.

En la previa, él mismo le puso palabras a ese vínculo. “Mi primera vez en el festival fue un antes y un después”, dijo en la conferencia de prensa antes del show, marcando el tono de lo que sería esta noche noche.

Ya sobre el escenario, apareció con un look completamente negro, con chaqueta de cuero sin mangas y pantalón brillante. El quiebre visual lo puso el instrumento que cargaba en el hombro: su Fender Stratocaster en terminación Luna White, colgada al hombro antes de arrancar con Me Enamora. Ese detalle no es menor, pues el modelo (su signature) se hizo conocido justamente por mezclar estética limpia con una configuración pensada para directo, algo coherente con un show construido para sostener intensidad musical de principio a fin.

Se trata de su modelo signature, lanzado en 2023 y construido sobre una base clásica de Strat (cuerpo de aliso), pero con ajustes pensados para directo, incluyendo un acabado satinado en laca nitrocelulosa. La elección del color, en tanto, es un guiño familiar: Luna es el nombre de su hija mayor.

Una de las mayores sorpresas de la noche llegó en plena interpretación de Fotografía, el dueto que Juanes lanzó junto a Nelly Furtado como single en 2003. A la fecha, en tanto, uno de los hits más grandes de Juanes en la era de Un Día Normal: en Estados Unidos llegó al Nº1 en los rankings latinos de Billboard.

En vez de replicar la fórmula original, el show giró de golpe cuando las estrofas que suelen pertenecerle a Furtado empezaron a escucharse en otra voz, reconocible al segundo en la Quinta: Mon Laferte apareció como invitada sorpresa y tomó esa parte sin una introducción previa.

Y así, Juanes fue hilando uno tras otro los temas que en Viña operan como credencial inmediata, como La paga, Mala gente, Es por ti y Nada valgo sin tu amor, hits que no necesitan introducción porque el público las anuncia cantando. En varios tramos, incluso, la Quinta se impuso por sobre la banda, y él lo manejó con oficio. No apuró cierres ni rellenó los silencios con frases al azar. De esa forma, el peso de la noche lo llevó el repertorio.

También hubo guiño local, porque se dio el gusto de cantar Loca, de Chico Trujillo, desatando una euforia inmediata.

Hacia el final del show, la reacción del público fue sostenida y bastante unánime. El “Monstruo” demostró haber sido domesticado por completo y comenzó a pedir los premios con fuerza para el colombiano. Esa presión se fue instalando como parte del cierre.

Así, en ese tramo final, terminó recibiendo de inmediato las dos gaviotas, la de Plata y la de Oro, sin que la noche se estirara de más.