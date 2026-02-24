Cultura Viña 2026

Juanes por su regreso a Viña 2026: “Mi primera vez en el festival fue un antes y un después”

Por CNN Chile

24.02.2026 / 20:25

El cantante colombiano se presenta esta noche en la Quinta Vergara con su nuevo álbum "Juan Esteban" y un repertorio de grandes éxitos. En la previa, compartió reflexiones sobre la inocencia, el amor filial y el impacto de la inteligencia artificial.

Con cuatro presentaciones previas en su historial, Juanes vuelve esta noche al Festival de Viña del Mar para ofrecer un show que promete repasar sus grandes éxitos y estrenar en vivo las canciones de su más reciente trabajo, “Juan Esteban”.

En la conferencia de prensa previa al certamen, el artista colombiano expresó su emoción por regresar a la Quinta Vergara y evocó su primera participación en 2002 como un hito: “Fue para mí como un antes y un después”.

Un retorno con reflexiones personales

Sobre el espectáculo, adelantó que prepararon “un set muy potente” para convertir la noche en una gran fiesta. En el plano personal, compartió su mirada actual: “Estoy anhelando volver a la inocencia. Madurando hacia la infancia”, confesó, y destacó el amor de sus hijos como “el amor puro, limpio, sin censura”.

Según reportó Cooperativa, también abordó el contexto de la comunidad latina en Estados Unidos y el avance tecnológico: “Con tanta inteligencia artificial, qué bueno poder recordar lo que somos y tratar de usar esas herramientas sin que nos sobrepasen”, cerró.

