Juanes emociona en Viña 2026 con dúo de “Fotografía” junto a Mon Laferte: “Chile te ama”
Por CNN Chile
25.02.2026 / 22:30
El cantante colombiano ofreció un exitoso concierto en su cuarta presentación en la Quinta Vergara, repasando sus grandes éxitos. El momento más viral de la noche llegó cuando invitó a la artista chileno-mexicana a interpretar el clásico que originalmente canta con Nelly Furtado.
La cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta emotividad durante el show de Juanes. El colombiano, que se presenta por cuarta vez en el certamen, desplegó un repertorio de clásicos que mantuvo al público de la Quinta Vergara coreando sin parar.
Pero el instante más viral llegó cuando subió al escenario a Mon Laferte para interpretar juntos “Fotografía”, el emblemático tema que originalmente grabó junto a Nelly Furtado.
El emotivo mensaje de Mon Laferte
Tras culminar la interpretación, la cantante chileno-mexicana, visiblemente emocionada, se despidió de Juanes con una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: “Chile te ama. Te amamos”, le dijo mientras abandonaba el escenario, sellando un momento de conexión única entre dos grandes de la música latina.
El gesto reflejó el cariño del público chileno hacia el artista, que acumula décadas de carrera y éxitos como “A Dios le pido” y “La Camisa Negra”. La noche, que incluyó además el debut de la humorista Asskha Sumathra y la cumbia de Ke Personajes, quedó marcada por este encuentro generacional.