Juanes emociona en Viña 2026 con dúo de “Fotografía” junto a Mon Laferte: “Chile te ama”

La cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta emotividad durante el show de Juanes. El colombiano, que se presenta por cuarta vez en el certamen, desplegó un repertorio de clásicos que mantuvo al público de la Quinta Vergara coreando sin parar.

Pero el instante más viral llegó cuando subió al escenario a Mon Laferte para interpretar juntos “Fotografía”, el emblemático tema que originalmente grabó junto a Nelly Furtado.

Juanes y Mon Laferte cantando fotografía

Tan lindos, lo amé🫶🏻✨ #Viña2026 pic.twitter.com/36yBqAYxoz — Viviane (@viviannevillal) February 26, 2026

El emotivo mensaje de Mon Laferte

Tras culminar la interpretación, la cantante chileno-mexicana, visiblemente emocionada, se despidió de Juanes con una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: “Chile te ama. Te amamos”, le dijo mientras abandonaba el escenario, sellando un momento de conexión única entre dos grandes de la música latina.

El gesto reflejó el cariño del público chileno hacia el artista, que acumula décadas de carrera y éxitos como “A Dios le pido” y “La Camisa Negra”. La noche, que incluyó además el debut de la humorista Asskha Sumathra y la cumbia de Ke Personajes, quedó marcada por este encuentro generacional.