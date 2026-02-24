Cultura Viña 2026

Joy de Jesse & Joy hace historia en Viña 2026: Abre su show cantando “Si te vas” desde la platea de la Quinta Vergara

Por CNN Chile

24.02.2026 / 22:09

{alt}

La cantante del dúo mexicano sorprendió al público al internarse entre los asistentes de las primeras filas para interpretar el primer tema de la noche, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 arrancó con una postal inédita. Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, bajó del escenario y se adentró en la platea para cantar “Si te vas” rodeada por el público de las primeras filas de la Quinta Vergara.

El gesto, que acerca a la artista con los asistentes más cercanos a la tarima, provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la cercanía y la energía del momento. Mira algunas de las reacciones acá:

Un regreso que marca precedente

La presentación del dúo mexicano —su tercera visita al certamen tras 2014 y 2018— quedará grabada por esta apertura poco convencional. Aunque en 2023 los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo ingresaron por la galería camino al escenario, nunca antes un artista había iniciado su show desde ese sector.

El gesto de Joy anticipa una noche de emociones y conexión directa con el “Monstruo”, en una jornada que incluye además el humor de Esteban Düch y el histórico debut de NMIXX.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura Joy de Jesse & Joy hace historia en Viña 2026: Abre su show cantando "Si te vas" desde la platea de la Quinta Vergara
Texas moviliza agentes a la frontera con México ante "violencia de los carteles"
Caso Muñeca Bielorrusa: La asistente de Eduardo Lagos que quedó en la mira de Fiscalía por presunto lavado de dinero
Barrera y peligro de perder Visa Waiver: "¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras relaciones con China por una visa?"
"Hoy no juega Everton pero juega NMIXX": Los memes que ha dejado la tercera noche de Viña 2026
Boric dice que cable submarino se encuentra en "evaluación": “Las decisiones se toman en función del mejor interés de Chile"