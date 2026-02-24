Joy de Jesse & Joy hace historia en Viña 2026: Abre su show cantando “Si te vas” desde la platea de la Quinta Vergara

La cantante del dúo mexicano sorprendió al público al internarse entre los asistentes de las primeras filas para interpretar el primer tema de la noche, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 arrancó con una postal inédita. Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, bajó del escenario y se adentró en la platea para cantar “Si te vas” rodeada por el público de las primeras filas de la Quinta Vergara.

El gesto, que acerca a la artista con los asistentes más cercanos a la tarima, provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la cercanía y la energía del momento. Mira algunas de las reacciones acá:

Yo desde que empezó el show de Jesse y Joy:

#Viña2026 pic.twitter.com/kYW964pkyY — cata (@empanadequesito) February 25, 2026

Un regreso que marca precedente

La presentación del dúo mexicano —su tercera visita al certamen tras 2014 y 2018— quedará grabada por esta apertura poco convencional. Aunque en 2023 los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo ingresaron por la galería camino al escenario, nunca antes un artista había iniciado su show desde ese sector.

El gesto de Joy anticipa una noche de emociones y conexión directa con el “Monstruo”, en una jornada que incluye además el humor de Esteban Düch y el histórico debut de NMIXX.