(CNN) – Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, entrevistó de forma a exclusiva a José Luis Rodríguez, “El Puma”. En la instancia, el artista venezolano cuenta cómo fue el proceso para volver a cantar tras la delicada cirugía de doble trasplante de pulmones a la que se sometió.

En esta emotiva conversación para el primer programa de CNN Don Francisco: reflexiones 2021, el cantante dice que, después de tres años de la cirugía que le dio una segunda oportunidad de vida, lo que más quiere es conocer a la familia que cumplió el deseo de su donante.

“¿Qué sentías tú en ese momento cuando la vida se te iba?”, preguntó Don Francisco.

“Fíjate que yo quiero reconocer ante toda la gente, el público que nos está viendo, la insistencia tuya de grabar un programa y aguantarlo. No, no pasarlo. Aunque tus productores te decían que hay que sacarlo al aire, tú decías que no, ese gallo va a volver. Tuviste una fe impresionante de que yo volvería de la propia muerte”, declaró El Puma.

Tras eso, dijo: “tú a veces dices que eres agnóstico, pero yo creo que tienes una fe impresionante”.

“Lo que encuentro más difícil, mi querido Mario, es que el desapego, cómo aflojar todo, desapegarse de mujer, de hijos, de cosas materiales, de amigos, de tu profesión, de tantas cosas y de desapegarte del cuerpo, también somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces yo estaba en ese propósito: despegándome mentalmente y espiritualmente por si acaso ya me tenía que ir”, reveló el artista.

Aún así, él cree que “Dios fue generoso conmigo, me regaló un tiempo más y me dio otra oportunidad (…) para reflexionar, dar el amor que que no tuve tiempo de dar besos, que por viajar tanto no pude dar tampoco consejos, caricias, conversaciones con amistades, con gente del público”.

En cuanto a la compleja operación a la que se sometió, Rodríguez contó que “cuando desperté y sentí que no necesitaba el oxígeno, fue una cosa tan maravillosa”.

“Poder yo respirar sin ese aparato ya pues me sentí libre, a pesar de que estaba intubado y atado en una cama, abrí los ojos y di gracias a Dios porque estaba respirando sin el oxígeno auxiliar, eso es maravilloso, eso es volver a vivir”, afirmó.

El Puma aseguró que tras el transplante “uno siente que tiene unos pulmones prestados, que fuera otra persona, entonces hubiera confusión mental. Ahí serán los pulmones de esa persona que está en quién quien actúa realmente. Entonces mentalmente tiene que poner los pies sobre la tierra y decir bueno, soy yo, José Luis Rodríguez, El Puma que va a servir a la gente”.

“La persona que se fue, que autorizó que su órgano sea pues vía para alargar la vida de otra persona, -siento- que encajo en esa persona y quiero decirle a sus familiares si a lo mejor saben que soy yo el que tiene los órganos o los pulmones de su hija, esposo, no sé, yo quisiera saberlo. Ya llevo tres años de haber sido trasplantado y muero por las ganas de conocer a estas personas que dieron el sí”, expresó.

Asimismo, el cantante aprovechó la instancia para agradecer a la familia del donante: “algún día le daré las gracias personalmente y va a ser un momento muy emotivo para mí”.