“No es ni fome, no había rutina”: Jorge Alís critica la fallida presentación de George Harris en Viña 2025

El comediante argentino atribuye el fracaso del venezolano a la falta de preparación y su mala conexión con el público chileno, descartando la xenofobia como factor clave.

El reconocido humorista argentino Jorge Alís, quien triunfó en Viña del Mar en 2014 y 2019, analizó la polémica presentación de George Harris en el Festival de Viña 2025. En entrevistas con y Radio Pauta, Alís no dudó en señalar que el problema central fue “la falta de trabajo previo” por parte de Harris. “Fue malo, che. Lo vi como que le faltó el laburo al loco. Muchas veces la gente cree que la historia resulta porque va a suceder un milagro, pero hay que trabajar para ese tipo de cosas”, afirmó.

Alís destacó que Harris no supo conectar con el público chileno y criticó su actitud al enojarse con la audiencia. “No te podés pelear con la gente”, sentenció. Además, rechazó las acusaciones de xenofobia que surgieron tras la presentación. “No comparto absolutamente para nada lo de la xenofobia. El chileno no se comportó así”, aseguró.

“No había rutina”, fue la frase más contundente de Alís, quien también lamentó la decisión de Harris de amenazar con abandonar el escenario. “Me daba pena cuando este loco decía, bueno, ¿sabes qué? No quieren escucharme, me voy, me voy, me voy”, recordó.

Respecto a la responsabilidad de la prensa, Alís fue claro: “No puede decir que la prensa tiene la culpa. ¿De qué va a tener la culpa? La prensa es la prensa”. En su opinión, Harris debió investigar más sobre el público chileno y adaptar su material al contexto local.

Finalmente, Alís expresó su interés en volver a Viña, aunque no en el corto plazo. “Sí me gustaría porque siento que Viña es algo precioso para ir a mostrar algo, lo que vos has estado trabajando durante mucho tiempo”, concluyó.

En resumen, Jorge Alís atribuyó el fracaso de George Harris a la falta de preparación, una rutina débil y una actitud equivocada frente al público. “Yo creo que no es ni fome, no había rutina”, sentenció.