Jonathan Joss, actor de ‘King of the Hill’ y ‘Parks and Recreation’, muere a los 59 años tras un tiroteo

Por CNN Chile 03.06.2025 / 10:27 Compartir

El esposo del intérprete confirmó que este falleció intentando protegerlo durante un tiroteo en su hogar, ubicado en Texas. “Jonathan y yo no teníamos armas. No amenazamos a nadie (...) Cuando el hombre disparó, Jonathan me empujó para salvarme la vida”, relató.