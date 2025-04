Joaquina, la voz en ascenso que hace de su música una carta abierta y creció leyendo a Isabel Allende: “Me enamoré de su forma de escribir”

Con solo 20 años, la cantautora venezolana Joaquina ha sido elogiada por la crítica tras ganar un Latin Grammy y lanzar su disco debut. En entrevista con CNN Chile, habla sobre su conexión con la literatura, su admiración por Isabel Allende y el vínculo emocional que espera construir en su primer concierto en Santiago.

Joaquina habla con calma. Sus respuestas fluyen con serenidad y pausas meditadas, como si cada estrofa pasara por un filtro de sinceridad antes de salir. Esa tranquilidad, casi tímida, contrasta con lo que revelan sus canciones: un diario emocional sin filtros, en el que explora el vértigo de crecer y la belleza —a veces dolorosa— de transformarse.

La joven nacida en Caracas, Venezuela, comenzó a llamar la atención de la industria latina tras ganar el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023. Dicho reconocimiento, asegura, marcó un punto de inflexión.

“Fue un antes y un después a nivel de percepción de la gente. Tener algo tan grande e importante al comienzo de tu carrera es una oportunidad de que más personas que tal vez no te conocen, te conozcan”.

Pero el reconocimiento no parece haber alterado su centro. “Fue algo de exposición. Pero ni mi música ni la manera de hacer música ha cambiado”, enfatiza.

El arte de ser vulnerable

A comienzos de 2025, tuvo su debut discográfico con al romper la burbuja, un disco de 14 confesiones que refleja una etapa de transición marcada por la introspección y la búsqueda personal.

No es una obra circunstancial: fue producido junto al reconocido Julio Reyes Copello y el ingeniero Robin Reumers, y retrata —desde una mirada honesta— la complejidad emocional de una generación que crece en medio de cambios acelerados.

Y es que, a sus 20 años, esta cantautora venezolana ha sido celebrada por la crítica. Pero lo que más la define no es el ruido de la industria, sino la quietud con la que observa el mundo y lo transforma en canciones.

“Si pudiera escribirle una carta a mi yo del pasado, le diría que no se complique tanto. Sé que lo ves borroso desde donde estás, pero el mundo es más grande que esta ciudad. Más grande que tu cuarto y que los niños que te han hecho llorar. Cambiar con los años no ha estado tan mal”.

— carta (a mí), Joaquina

Isabel Allende: Un puente literario con Chile

Como buena amante de la retórica, uno de los aspectos más definitorios de su vida es su vínculo con la literatura. Cuenta que, desde temprana edad, sintió una fuerte atracción por las palabras; misma que luego se tradujo en su actual oficio de compositora.

“Leía y leo mucho. Siempre he amado la poesía, la literatura y escribir desde muy chica”, asegura.

Es su pasión por las letras lo que también ha tejido un súbito puente con Chile, pues reconoce gran admiración hacia la autora nacional Isabel Allende.

“Ella se volvió una de mis autoras favoritas después de que leí Largo pétalo de mar. Me enamoré de su forma de narrar”, relata. “Y luego me leí Eva Luna y me enamoré más de su forma de escribir”.

Gracias a las letras, tomó como referentes a otros autores como Maya Angelou, Pedro Salinas y Eduardo Galeano. Y así fue creando un ávido mundo interior que inspiró las canciones que hoy comparte, compuestas desde un lugar honesto y a veces, doloroso.

Habitar esa exposición no es sencillo, y menos a su edad. Pero ella lo asume con una madurez inesperada: “Creo que es muy liberador. Obviamente, puede ser un arma de doble filo, pero creo que, el primer paso para dejar algo ir, es reconocerlo y poner el dedo en la llaga”, analiza.

El próximo 14 de mayo, Joaquina subirá al escenario del Teatro Teletón con la esperanza de encontrarse con una audiencia que, como ella, busque sentido en medio del ruido.

“Las entradas se están vendiendo muy bien, así que eso me emociona mucho”, cuenta con optimismo.

Agradece el reconocimiento de los fans de un país del que recuerda excursiones a cerros y el sabor “súper dulce” del mote con huesillo. “Me han recibido con mucho cariño y mucho amor”.

Concluye con la ilusión de, también, ver banderas de los colores de su patria en el show, a sabiendas de la alta tasa de población venezolana a nivel local. “Es muy especial escuchar a alguien hablar con tu acento en una ciudad fuera de tu país. Una de mis misiones es siempre representar mis raíces y mi sangre de la forma más auténtica y genuina para mí posible”.