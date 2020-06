VIDEO RELACIONADO – Cancelan icónica serie “Cops” (01:24)

Joanne Rowling, autora de los libros de Harry Potter, salió al paso de los cuestionamientos por unos tuits que publicó, en los que criticaba ciertas posturas de las mujeres transgénero. “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra”, señaló en aquella ocasión.

A través de su blog, quiso justificar sus dichos, que fueron cuestionados por actores como Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne, y de paso confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando era joven.

Lee también: Desde 1989 en la TV: Sacan del aire a “Cops”, icónica serie policial estadounidense

“Activistas que claramente se creen personas buenas, amables y progresistas han recurrido a mi pasado dando por hecho que tienen derecho a vigilar mi discurso, acusarme de odio, llamarme insultos misóginos”, se quejó.

Luego, añadió: “He estado bajo el foco mediático más de 20 años y nunca he hablado públicamente de ser superviviente de abusos domésticos y agresiones sexuales. No porque me dé vergüenza que me hayan pasado esas cosas, sino porque son traumáticas para volver recordarlas”.

Lee también: De Ana Tijoux a Perotá Chingó: Festival reunirá a grandes artistas chilenas e internacionales por el agua

“Menciono estas cosas ahora no en un intento de obtener simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido arrastradas por el barro como fanáticas por tener preocupaciones en torno a los espacios públicos de un solo sexo”, prosiguió.

Rowling, además quiso aclarar que defiende los derechos de las mujeres trans, pero cuestiona al movimiento, que según ella, la ha atacado por el hecho de ser mujer.

“Sería mucho más fácil tuitear los hashtags aprobados, porque, por supuesto, los derechos trans son derechos humanos y, por supuesto, las vidas trans importan (…) pero me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la ‘mujer’ como clase política y biológica y ofrecer cobertura a los depredadores como pocos antes”, finalizó.