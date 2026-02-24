Cultura Viña 2026

Jesse & Joy rinden emotivo homenaje a la música mexicana en Viña 2026 con un popurrí de clásicos junto a banda de mariachis chilena

Por CNN Chile

24.02.2026 / 22:53

{alt}

El dúo invitó al escenario a la agrupación chilena El Mariachi con Z para interpretar un medley de canciones de Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Vicente Fernández, en un momento que emocionó al público de la Quinta Vergara.

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta carga emotiva cuando Jesse & Joy decidieron rendir homenaje a su tierra natal.

En medio de su show, los hermanos mexicanos invitaron al escenario a la agrupación chilena El Mariachi con Z para interpretar un popurrí de clásicos de la música mexicana que convirtió a la Quinta Vergara en una sola voz.

Un recorrido por los grandes éxitos

El segmento incluyó fragmentos de “México en la piel” de Luis Miguel, “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, “Caray” de Juan Gabriel y “Volver, volver” de Vicente Fernández.

El público chileno, conocido por su entrega, coreó cada estrofa y acompañó con aplausos el emotivo homenaje. El gesto de Jesse & Joy, que en su tercera visita al certamen (tras 2014 y 2018) han demostrado un profundo respeto por el “Monstruo”, se suma al discurso inclusivo que pronunció Joy al inicio del show, consolidando una noche inolvidable para los asistentes.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura Jesse & Joy rinden emotivo homenaje a la música mexicana en Viña 2026 con un popurrí de clásicos junto a banda de mariachis chilena
Juez rechazó apartar a fiscales del caso contra Tyler James Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk
¿Qué son los lightsticks? La tendencia que trajo NMIXX a Viña 2026 y llama la atención en redes sociales
“Chile creyó que podría tener lo mejor de los dos mundos": Juan Pablo Toro por tensión entre China y EE.UU.
Jesse & Joy emplean "lenguaje inclusivo" en Viña 2026: "Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides"
Joy de Jesse & Joy hace historia en Viña 2026: Abre su show cantando "Si te vas" desde la platea de la Quinta Vergara