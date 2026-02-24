Jesse & Joy rinden emotivo homenaje a la música mexicana en Viña 2026 con un popurrí de clásicos junto a banda de mariachis chilena

El dúo invitó al escenario a la agrupación chilena El Mariachi con Z para interpretar un medley de canciones de Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Vicente Fernández, en un momento que emocionó al público de la Quinta Vergara.

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta carga emotiva cuando Jesse & Joy decidieron rendir homenaje a su tierra natal.

En medio de su show, los hermanos mexicanos invitaron al escenario a la agrupación chilena El Mariachi con Z para interpretar un popurrí de clásicos de la música mexicana que convirtió a la Quinta Vergara en una sola voz.

Un recorrido por los grandes éxitos

El segmento incluyó fragmentos de “México en la piel” de Luis Miguel, “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, “Caray” de Juan Gabriel y “Volver, volver” de Vicente Fernández.

El público chileno, conocido por su entrega, coreó cada estrofa y acompañó con aplausos el emotivo homenaje. El gesto de Jesse & Joy, que en su tercera visita al certamen (tras 2014 y 2018) han demostrado un profundo respeto por el “Monstruo”, se suma al discurso inclusivo que pronunció Joy al inicio del show, consolidando una noche inolvidable para los asistentes.