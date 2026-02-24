Jesse & Joy en Viña 2026: La noche en que el romanticismo pop sonó como himno colectivo

Desde la aparición de Joy en la galería hasta el homenaje entre lágrimas a su padre al recibir la Gaviota de Oro, la presentación del dúo de hermanos mexicanos se sostuvo en la conexión total con el público.

Tras dos triunfos previos sobre la Quinta Vergara, no era difícil anticipar que el show que Jesse y Joy ofrecería esta noche en el mismo escenario volvería a estar a la altura de sus presentaciones de 2014 y 2018. Más aún si se considera que, durante aquellos ocho años de ausencia, el dúo mexicano sumó múltiples nuevos éxitos a su repertorio.

Tras su debut con el disco Esta Es Mi Vida, en 2006, los hermanos Jesse y Joy Huerta han sido reconocidos de manera sostenida por la industria. El característico sello pop romántico impregnado en sus letras no tardó en abrirles las puertas a la industria latina, y Chile no es la excepción. Su música ha sido banda sonora de telenovelas y series, además de aparecer de forma recurrente en rankings radiales y playlists de streaming.

Un inicio histórico y familiar

Un inicio distinto a lo que se había visto en las últimas ediciones del Festival de Viña. Jesse apareció en el escenario con un traje blanco completo, rematado con plumas en los hombros que le daban una presencia casi angelical. Apenas comenzaron a sonar los acordes de ¡Corre!, la euforia en la Quinta se desató de inmediato: el público cantó al unísono incluso antes de que los hermanos Huerta marcaran la primera entrada vocal.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó segundos después. Joy apareció cantando desde el pasillo de la galería al ritmo de Si Te Vas, rodeada de guardias, pero envuelta en el cariño del público. Una cercanía que dialogó con lo que se había reportado minutos antes del show: que Jesse incluso se tomó fotografías con asistentes antes de subir al escenario.

Antes de cantar Eres Mi Tesoro, Joy Huerta se dirigió a la Quinta con un mensaje extenso y muy emotivo, en el que agradeció la relación que Jesse & Joy han construido con el público chileno.

“Muy buenas noches, Chile. ¿Cómo se encuentran esta noche?”, comenzó, antes de señalar que para ella, su hermano y la banda se trataba de una noche especialmente significativa. Joy dijo que Chile “siempre nos ha hecho sentir como en casa”, destacando “ese calor de familia” y “ese calor de hogar” que, según expresó, han recibido cada vez que se presentan en el país.

La cantante también confesó que, aunque esta fue su tercera vez en Viña del Mar, los nervios seguían intactos. “Nos tiemblan las rodillas”, dijo, y luego remató con una de las frases más recordadas del discurso: “Yo no siento mariposas en la panza, siento elefantes en la panza”.

En esa misma línea, subrayó el respeto con que enfrentan cada presentación en la Quinta, al describir al Monstruo como “un público que merece todo el respeto del mundo” y al que “noche con noche, hay que volverles a enamorar”. Joy recalcó que eso, para ella y Jesse, “no se toma a la ligera”, y que habían llegado “con todo el respeto” y “con todo el amor”, dispuestos a conectar “desde las primeras personas aquí en frente hasta las últimas personas allá atrás”.

Luego, extendió una invitación a vivir el show como una celebración compartida: “Quiero que todos se sientan como en casa”, dijo, antes de jugar con la idea de que, aunque el público estaba en su propio país, esa noche ellos también habían convertido ese escenario en hogar para el dúo. “Bienvenidos a nuestra fiesta”, agregó.

En el tramo final, Joy entregó un mensaje de inclusión y orgullo, al afirmar que “son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, como son”, y que esa noche eran “una enorme familia en la que todos somos iguales, aunque todos somos diferentes”. También enfatizó que, donde sea que estén ella y su hermano, “se respeta y se vive con orgullo quiénes somos”.

Cerró en tono celebratorio, definiendo la velada como una noche para “celebrar la vida, el amor y la música”, y remató con una declaración directa al público chileno: “Chile, son nuestro tesoro”, justo antes de dar paso a Eres Mi Tesoro.

Tras invitar al escenario a la agrupación chilena El Mariachi con Z, Joy abrió un tramo profundamente emotivo con un medley de clásicos mexicanos que convirtió la Quinta en una sola voz. En dicho pasaje, el dúo de hermanos enlazó fragmentos de México en la piel (Luis Miguel), Si no te hubieras ido (Marco Antonio Solís), Caray (Juan Gabriel) y Volver, volver (Vicente Fernández).

Todo, bajo la mirada orgullosa y sonriente de una de sus más notadas compatriotas esta edición, la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, quien además forma parte del jurado de las competencias internacionales y folclórica.

Desde el techo comenzaron a caer serpentinas en tonos pastel sobre el público, mientras la atmósfera seguía creciendo en intensidad. Luego, durante Te esperé, Jesse bajó del escenario con su guitarra y recorrió un pasillo entre las primeras filas, desatando aún más la euforia del público.

Incluso antes de que comenzara la canción, el público ya hacía sentir su entusiasmo con un grito unificado que pedía la Gaviota de Plata para el dúo. Jesse & Joy, sin embargo, continuaron con Te Esperé. Pero al terminar, el clamor ya era imposible de ignorar: el coro popular volvió a retumbar en la Quinta Vergara y marcó el momento en que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda regresaron al escenario para entregarles su primer galardón de la noche.

La entrega de la Gaviota de Oro provocó uno de los momentos más conmovedores del show. Visiblemente emocionada, Joy recibió el reconocimiento entre lágrimas y recordó a su padre, vinculando ese instante con la historia personal del dúo y su relación con el Festival.

En su mensaje, contó que su primera presentación en Viña ocurrió poco tiempo después de la muerte de su papá, y evocó una frase que, según relató, él dijo alguna vez mientras veía el certamen por televisión: que algún día los vería sobre ese escenario. Joy señaló que, aunque no alcanzó a acompañarlos en vida en su debut en la Quinta (2014), Jesse siempre dice que estuvo “en el mejor palco de todos”, desde donde pudo ver esa presentación.

Con la voz quebrada, y en homenaje a su padre, el dúo pidió permiso al público para dedicarle la siguiente canción, antes de interpretar Un besito más. Jesse, por su parte, cerró ese momento con un agradecimiento breve y directo: “Gracias, papá; gracias, mamá. Gracias, Chile”.

En los minutos finales, el dúo interpretó ¡Corre! y se despidió con Espacio sideral, dos de sus himnos más reconocidos, en un cierre que volvió a conquistar al “Monstruo” y lo hizo corear a todo pulmón.

Set-list de Jesse & Joy en Viña 2026