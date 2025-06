¿Qué fue de Jeremy Sumpter, el actor que interpretó a Peter Pan hace más de 20 años?

Con 36 años, el protagonista de la recordada cinta de 2003 hoy vive en Nashville, es padre de una niña y sigue ligado a la industria audiovisual.

Jeremy Sumpter, el actor que en 2003 dio vida a Peter Pan en la recordada película de Columbia Pictures, hoy tiene 36 años y vive una vida muy distinta a la de aquel niño que “nunca quería crecer”. Actualmente reside en Nashville, está casado y es padre de una niña llamada Lucy Snow.

Durante una entrevista con el programa Today Extra, Sumpter reflexionó sobre el impacto que tuvo su papel más famoso: “Esa película ha tocado tantas almas (…). Para cada generación, llega al corazón. La película nunca realmente envejece”.

La producción, que también contó con Jason Isaacs como el Capitán Garfio y Rachel Hurd-Wood como Wendy, fue la primera versión en acción real protagonizada por un niño en el rol de Peter. A pesar de su calidad visual y fidelidad al libro, no logró recaudar lo suficiente en taquilla para considerarse un éxito en su estreno.

“Crecí casi 28 centímetros durante el rodaje”, recordó Sumpter, quien a los 13 años ya mostraba señales de dejar atrás su niñez. “Me levantaba y salía a surfear antes de grabar. Fue una experiencia mágica”, agregó sobre su paso por Australia.

Tras ese papel, participó en títulos como Friday Night Lights, Into The Storm y The Sasquatch Gang. Más recientemente, grabó The Fall, Chapel y F U Big Pharma.

En lo personal, conoció a su esposa Elizabeth Treadway en un bar de karaoke y se casaron en octubre de 2022 en Columbia, Tennessee. En abril de 2023 nació su hija. “Me di cuenta de que antes de hoy nunca había amado verdaderamente nada en mi vida”, escribió entonces junto a una imagen con la recién nacida.

Hoy Jeremy Sumpter combina su rol como padre con proyectos actorales y una constante conexión con sus seguidores a través de redes sociales, donde a menudo recuerda su etapa como el niño volador que marcó a toda una generación.