Jeremy Allen White se transforma en Bruce Springsteen: Mira el primer tráiler de la esperada “Deliver Me From Nowhere”

El primer adelanto del esperado biopic, revela cómo el actor de The Bear encarna al ícono del rock durante la creación de su álbum Nebraska, en un proyecto avalado por el propio "Boss".

El mundo cinematográfico recibió el primer adelanto de Deliver Me From Nowhere, la película que explora los años más vulnerables de Bruce Springsteen. Protagonizada por Jeremy Allen White como el legendario músico, el filme se centra en el período de 1982 cuando Springsteen grabó su seminal álbum Nebraska mientras lidiaba con desafíos personales y creativos.

Un proyecto bendecido por el “Boss”

Springsteen no solo aprobó la cinta dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart), sino que visitó el set y elogió al elenco. “Suena divertido”, dijo el músico sobre el proyecto en el pódcast Awards Circuit de Variety. “Captura un momento muy específico de mi vida, con todas sus complejidades”, añadió sobre la época en que simultáneamente trabajaba en Born in the USA.

El reparto incluye a Jeremy Strong (Succession) como Jon Landau, mánager histórico de Springsteen, y a Stephen Graham en el papel del padre del artista. Strong calificó la experiencia como “una de las mejores” de su carrera, mientras que Graham confesó que los mensajes de aprobación de Springsteen lo emocionaron profundamente.

Con estreno programado para el 24 de octubre, la película promete una mirada íntima al proceso creativo de uno de los artistas más influyentes de la música moderna, en el momento exacto en que su carrera estaba por alcanzar dimensiones estratosféricas.