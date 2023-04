(CNN) – Jennifer Grey confesó al sitio web MediaVillage que su “mala ansiedad” le impidió volver a interpretar su papel en Friends.

La actriz declaró que al principio estaba entusiasmada, como “fan de la serie”, sin embargo, cuando llegó el momento de grabar sus escenas, “tenía mucha ansiedad porque no paraban de cambiar el guion“.

“Es muy difícil ser una estrella invitada, porque no formas parte de ello y estás intentando entenderlo todo”, añadió. “Intentaban averiguar cuál era el personaje, cuál era la escena, y cambiaba, cambiaba y cambiaba. Todo me ponía tan ansiosa que apenas podía hacerlo“.

¿Cuál era el personaje de Grey?

Grey apareció hacia el final de la primera temporada de la serie como Mindy, la dama de honor y mejor amiga de Rachel, que tuvo una aventura y acabó casándose con Barry, el ortodoncista, el ex prometido de Rachel a quien dejo plantado en el altar al inicio de la serie.

El papel fue posteriormente cambiado, con Jana Marie Hupp apareciendo en el episodio final de la segunda temporada, El de la boda de Barry y Mindy.

¿Cómo afectó la ansiedad a la actriz?

“Cuando me pidieron que volviera, les dije que no podía”, dijo Grey. “Consiguieron a otra persona para el papel. Me entristece que dijera que no a seguir en Friends… por mi ansiedad. La verdad es que me gustaría tener gente que me ayudara a superar ese tipo de miedo. Pero no pude estar ahí hasta que estuve ahí”.

Grey, más conocida por sus papeles en Dirty Dancing y Un experto en diversión, también recuerda que la ansiedad le impidió perseguir otras oportunidades profesionales, incluida la de presentadora de Saturday Night Live.

“En aquel momento no sabía lo que me pasaba”, explica. “Pero tenía mucha ansiedad interpretativa, y en aquel momento no comprendí que necesitaba ayuda en el aspecto de la ansiedad“.

Pero Grey dice que ahora es capaz de sacar algo positivo de la experiencia, y añade que “todo lo que haces en la vida, especialmente las cosas duras, las cosas realmente dolorosas, difíciles, suelen ser las cosas más instructivas y útiles”.