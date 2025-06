Jeff Bezos se casa en Venecia: Cuánto costará su boda y quiénes son los famosos invitados

La ciudad italiana de Venecia es escenario de una de las bodas más esperadas del año: Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran su unión con un evento de tres días, más de 200 invitados y un despliegue de lujo protagonizado por celebridades como Oprah, Kim Kardashian y Tom Brady.

(Venecia, Italia) — Jeff Bezos y Lauren Sánchez iniciaron oficialmente las celebraciones de su esperada boda en Venecia.

Con una lista de aproximadamente 200 invitados y un presupuesto estimado entre 40 y 48 millones de euros, el evento promete ser uno de los más lujosos del año.

El festejo, que se extenderá por tres días —de jueves a sábado—, reúne a figuras como Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Tom Brady, Ivanka Trump, Kris Jenner y Orlando Bloom, entre otros.

Según estimaciones del ayuntamiento veneciano, los eventos dejarían entre 20 y 30 millones de euros en ingresos para la ciudad gracias a servicios turísticos y organización.

Aunque no se ha confirmado si la pareja ya contrajo matrimonio legalmente en Estados Unidos, las celebraciones en Italia serían de carácter simbólico.

Un vocero de la alcaldía informó que no existe una solicitud oficial para registrar la unión en Venecia.

Moda, exclusividad y un despliegue de celebridades

Durante los eventos previos, Lauren Sánchez ha lucido vestidos de alto impacto.

El miércoles fue vista bajando de un taxi acuático con un diseño vintage de Alexander McQueen, y el jueves eligió un corsé bordado de Schiaparelli.

Los rumores sobre su vestido de novia apuntan a la casa italiana Dolce & Gabbana, aunque también suena Oscar de la Renta.

Entre los invitados que ya arribaron se encuentran Kim, Khloe Kardashian y Kris Jenner, captadas conversando con Orlando Bloom.

También han sido vistos Tom Brady, Oprah Winfrey, Bill Gates, y las hermanas Kendall y Kylie Jenner.

Logística de lujo y tensiones locales

El primer evento oficial tuvo lugar la noche del jueves en el claustro medieval de Madonna dell’Orto, una iglesia del siglo XIV famosa por sus obras de Tintoretto.

Para evitar inconvenientes, se establecieron restricciones de tránsito peatonal en la zona.

No obstante, grupos de protesta como No Space for Bezos han generado cambios de último minuto.

Por amenazas de bloquear los canales, parte de las celebraciones se trasladó a un antiguo astillero fuera del centro histórico.

La organización del evento está a cargo de los mismos planificadores que dirigieron la boda de George y Amal Clooney en 2014.

Se estima que el 80% de los productos utilizados en la boda provienen de proveedores locales, como la tradicional pastelería Rosa Salva y la firma de cristalería Murano, Laguna B.

Alrededor de 30 taxis acuáticos exclusivos y varias góndolas están reservados para el evento.

Uno de los conductores dijo haber sido contratado desde el 25 al 30 de junio para “una boda importante”, sin dar más detalles.