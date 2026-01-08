Cultura conciertos

Javiera Mena vuelve a Blondie tras tres años: Fecha, horario y entradas

Por CNN Chile

08.01.2026 / 11:07

El concierto marcará el regreso de la artista chilena al icónico recinto capitalino luego de tres años de ausencia, con un show centrado en su disco “Inmersión”.

La cantante y compositora chilena Javiera Mena confirmó su regreso a Blondie con un concierto fijado para fines de marzo próximo.

El show marcará el retorno de Mena a uno de los escenarios más representativos de la música alternativa y electrónica en Chile, luego de tres años sin presentaciones en ese recinto.

La fecha se suma a su agenda tras su reciente presentación en el Teatro Municipal de Santiago, donde mostró parte de su actual etapa artística.

El material incluye temas como Volver a Llorar, Entropía y Mar de Coral, y se caracteriza por una propuesta sonora centrada en la exploración emocional y electrónica.

Detalles del concierto

En el concierto del 28 de marzo, Javiera Mena presentará en vivo su más reciente trabajo discográfico, Inmersión, álbum compuesto por diez canciones y que corresponde al sexto disco de estudio de su carrera.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema blondietickets.cl.

Según lo informado por la producción, el espectáculo también incorporará canciones de distintas etapas de su trayectoria, entre ellas Espada, Luz de Piedra de Luna y Esquemas Juveniles, que forman parte del repertorio más reconocido de la artista que inició su carrera en la escena independiente chilena a comienzos de los años 2000.

