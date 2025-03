“Jamás pensé en cancelar el show”: El día en que Tommy Rey cantó en Fiestas Patrias, un día antes de perder a su madre

A pesar de estar de luto por la pérdida de su madre, Patricio Zúñiga se camufló en el escenario y decidió cantar sus éxitos el 18 de septiembre de 1999.

A pesar de ser uno de los mayores exponentes de la cumbia en Chile, Patricio Zúñiga como se dice en la jerga popular era “quitado de bulla”, bajo perfil sin mucha alma fiestera, pero cuando se encendían las luces cobraba vida el cantante, ya que era el rostro de su sonora.

En los noventa, Tommy Rey, ya gozaba de suficiente popularidad y era convocado para las festividades de fin de año, pero también para Fiestas Patrias. Sin embargo, el 18 de septiembre de 1999 fue una fecha distinta a las horas, su madre falleció un día antes de un evento.

Sobre este momento que enfrentó, lo recordó en una entrevista en La Tercera, en el 2010, para él nunca fue una opción cancelar el evento a pesar de estar de luto.

“El 17 fuimos al velorio un ratito y después tocamos. Al otro día, fuimos al funeral otro ratito y de ahí de nuevo a actuar. Estábamos comprometidos y jamás pensé en cancelar el show. Pero lo soporté bien, todo el mundo estaba vuelto loco y no tenía idea de mi problema. En la última presentación, cuando canté el bolero Angustia, me liberé y lloré. Pero así es nuestro sistema: en el grupo somos 10 y, si a uno le pasa algo, no puede parar al resto. Me sentía muy triste, pero lo demostraba en el camarín, cuando me iba a un rincón a descansar solo y en silencio”, expresó.