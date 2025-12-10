Islandia se convierte en el sexto país en abandonar Eurovisión 2026 por la polémica sobre Israel

La emisora pública RÚV anunció su retirada del festival que se celebrará en Viena, alegando que la participación israelí ha generado una "desunión" que hace imposible que el concurso cumpla su objetivo de unir al país.

Islandia se convirtió en el sexto país en retirarse de la próxima edición de Eurovisión, sumándose a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos en un boicot motivado por la polémica presencia de Israel en el concurso.

La televisión pública RÚV anunció oficialmente su decisión tras una reunión de su junta directiva, argumentando que el debate sobre la emisora israelí KAN ha dañado la reputación del festival y generado división.

Una decisión para preservar la unidad nacional

En un extenso comunicado, la corporación estatal explicó que, dada la fuerte oposición pública en Islandia, era evidente que “ni la alegría ni la tranquilidad reinarán” respecto a su participación. La RÚV subrayó que Eurovisión y su preselección nacional, el Söngvakeppnin, tienen como objetivo unir a la nación, un “objetivo que no se puede lograr” bajo las actuales circunstancias.

La emisora criticó a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por no resolver el asunto, que consideró complejo y dañino para el certamen. Aunque, según reportó Infobae, no descartó del todo la celebración de su preselección nacional, la cadena aún evalúa sus opciones, dejando en suspenso el futuro de su participación en el festival musical más grande de Europa.