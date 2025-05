Isabel Allende asegura que no quiere que la derecha gane las elecciones: “Chile es un país de centro”

Además, la escritora nacional calificó como un "desastre" lo que está pasando en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump.

La escritora chilena Isabel Allende se refirió a la contingencia política en Chile y en Estados Unidos, país en el que está radicada.

En conversación con La Tercera, Allende fue consultada sobre si siente nostalgia de su país natal, ante lo cual señaló que “claro que sí. Si me preguntan ‘¿qué eres tú?’, aunque llevo como 40 años afuera, te digo chilena. Y sigo hablando como chilena, pensando como chilena y haciendo unas empanadas espantosas que no se las come nadie (ríe). O sea que no he perdido eso”.

“Y además, tal vez porque me tira la tierra, me interesa tanto escribir sobre Chile. Por ejemplo, cuando escribí Inés del alma mía, me puse en el caso de esos españoles aguerridos que cruzan el desierto y llegan a este país fabuloso. Es tan interesante, tan interesante”, añadió.

En esa línea, se le preguntó si ha pensado a volver a vivir en Chile, ante lo cual replicó que “ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, que es un desastre, claro que me dan ganas de ir a instalarme en el sur de Chile. Tengo mi hijo, mis nietos, mi marido y mis perros. Así que si puedo acarrear con todos ellos, claro que sí”.

Respecto a su opinión sobre Donald Trump, sostuvo que “lo veo pésimo. Pero todo pasa y por cada brutalidad que está sucediendo viene una reacción. En este momento siento que cualquier resistencia ha estado paralizada, la gente está asustada y en shock”.

“Como que no saben muy bien qué hacer, pero eso no va a durar. O sea, va a haber una reacción y ya se está viendo. Ahora hay protestas a cada rato, la gente está resistiendo de alguna manera. Yo creo que falta muchísimo por hacer, pero este es un proceso que se puede tener o por lo menos redireccionar”, añadió.

En relación con las elecciones en Chile y sobre quién le gustaría que ganara, señaló que “bueno, no la derecha. Pero no he seguido de cerca el tema“.

“Chile es un país de centro y cada vez que hay un gobierno que se va demasiado para un lado o para el otro, hay una reacción en contra del gobierno y el siguiente va para el otro lado. Entonces yo creo que tenemos que encontrar ese lugar central en que haya menos polarización, más entendimiento”, sentenció.