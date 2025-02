Incubus sorprende en Viña 2025 con covers de The Beatles y Phil Collins

Los californianos sorprendieron a la Quinta Vergara con rockeras versiones de clásicos de la música británica, logrando transicionar suavemente entre sus propias pistas y los tributos.

Los californianos de Incubus sorprendieron a la Quinta Vergara en la versión 64 del Festival de Viña con un inesperado tributo a “la mejor banda de todos los tiempos”. Todo porque interpretaron una rockera versión del clásico Come Together, del álbum Abbey Road (1969).

Nicole Row fue protagonista del momento, liderando la canción e interpretando la icónica línea de bajo que McCartney grabó en 1968. Luego la banda se sumó, aumentando la ganancia de la versión original, haciendo acoples típicos de la música noventera.

Incubus tocando Come Together de The Beatles .. todo está Perfecto en el mundo #Vina2025 #Viña2025 #incubus — Denisse Lara (@dnlara) February 28, 2025

Sin embargo, los tributos no terminaron ahí, porque Incubus se dió el tiempo de homenajear a la leyenda de la música británica y ex-miembro de Genesis, Phil Collins. Todo a través de una suave transición entre su canción Are You In e In the Air.

Recordemos de que luego de que los californianos se bajen del escenario, la Quinta Vergara quedará a cargo del comediante Juan Pablo López y de los británicos The Cult.