“Drive” de Incubus: El significado de uno de sus mayores éxitos antes de su presentación en Viña 2025

En el contexto de su presentación en el Festival de Viña del Mar, la banda californiana busca afianzar su vínculo con el público latinoamericano y seguir expandiendo su legado musical.

En 1999, Incubus lanzó Drive, el octavo track de su tercer álbum de estudio, Make Yourself, producido por Scott Litt y publicado bajo el sello Sony. A lo largo de los años, la canción se ha convertido en una de las más emblemáticas de la banda, destacándose por su letra introspectiva y su mensaje sobre la autonomía personal.

Brandon Boyd, vocalista y principal letrista del grupo, explicó en una entrevista con Revolver que Drive es una reflexión sobre el miedo y la manera en que este puede influir en la toma de decisiones.

“Habla básicamente sobre el miedo, ser conducido por él y tomar decisiones bajo este sentimiento. Se trata de imaginar cómo sería la vida si no la vivimos de esa manera”, expresó el músico.

La metáfora de la conducción es central en la canción, simbolizando la capacidad de cada persona para tomar el control de su destino. Esto se refuerza en el estribillo:

Whatever tomorrow brings, I’ll be there / Sea lo que sea lo que traiga el mañana, allí estaré

With open arms and open eyes, yeah / Con los brazos y los ojos abiertos

En dicho estribillo, Boyd transmite una actitud de aceptación y valentía ante la incertidumbre del futuro.

El proceso de creación de Drive también tuvo un componente espontáneo. Según Boyd, la canción surgió mientras viajaba en auto con el guitarrista Mike Einziger.

“Estábamos conduciendo y hablando de canciones que habíamos escrito hasta el momento, de cosas que nos gustaban. Entonces, Mike comentó: ‘Escribí este riff de guitarra’. Lo escuché y le dije: ‘Tienes que dejarme jugar con esto’”. Boyd detalló que los versos y el estribillo se mantuvieron casi intactos desde la primera versión hasta la definitiva.

Además de su mensaje introspectivo, Drive también sugiere una crítica a la conformidad con versos como “to be one of the hive/o ser uno de la colmena“, alentando a los oyentes a tomar decisiones por sí mismos en lugar de seguir ciegamente a los demás.

Musicalmente, la canción se caracteriza por su melodía pegajosa y su ritmo relajado, elementos que marcaron la madurez artística de Incubus en aquella época.

