“I love seagulls”: La épica reacción de Incubus al recibir Gaviota de Plata y de Oro por su show en Viña

El vocalista de la banda californiana llamó la atención de los espectadores con su amabilidad, recibiendo de muy buena gana los galardones del "festival latino más grande del mundo".

Incubus acaba de terminar su exitosa apertura de la “noche anglo” de la 64 versión del Festival de Viña, llevándose las Gaviotas de Plata y de Oro. Tras un impresionante show, que culminó con su clásico más grande, Drive, no sin antes recibir los galardones por parte de los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Y uno de los momentos que más llamó la atención de este intercambio, fueron las amables palabras de Brandon Boyd, vocalista de la banda, quien aseguró “I love seagulls, they are my favourites“, (amo a las gaviotas, son mis favoritas).

“La audiencia chilena es una de las mejores del mundo“, afirmó posteriormente Boyd en el backstage, asegurando que se quedará mañana en la Ciudad Jardín y que aprovechará de recorrer las costas de nuestro país.

Recordemos que ahora el escenario quedará a manos del humorista Juan Pablo López, para luego ser cerrado con el anticipado show de los británicos The Cult.