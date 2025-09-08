“Traté de disfrutar y entender este invento, pero no pude seguir”: Horacio Saavedra critica concierto sinfónico de Pablo Chill-E

El histórico exdirector de orquesta del Festival de Viña del Mar criticó el concierto de Pablo Chill-E, señalando que la propuesta no cumplió con sus expectativas musicales y que la ejecución y la riqueza instrumental quedaron por debajo de lo esperado.

Horacio Saavedra, histórico exdirector de la orquesta del Festival de Viña, generó controversia al emitir duras críticas hacia el Red Bull Symphonic 2025, el concierto que buscó fusionar la música urbana del artista nacional Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica dirigida por Gabo Paillao.

El espectáculo, considerado un experimento musical innovador, presentó versiones orquestadas de los éxitos más reconocidos del cantante, entre ellos Vibras, My Blood y Shishigang. La propuesta buscaba integrar la potencia de la música urbana con la riqueza sonora de una orquesta sinfónica, ofreciendo al público una experiencia inédita en Chile.

No obstante, Saavedra no ocultó su opinión y cuestionó tanto la ejecución como la concepción del proyecto.

Según expresó en su cuenta de Instagram, el espectáculo careció de la complejidad y diversidad instrumental que caracteriza a una verdadera orquesta sinfónica.

“Traté de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir. La monotonía y pobreza de texto, acompañada de riffs repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta de 25 músicos… no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, timbales, etc. Igual se agradece el intento de Red Bull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música definitivamente es otro“, afirmó.

Saavedra, cuya trayectoria está marcada por décadas de dirección orquestal y una profunda influencia en la música chilena, destacó que la crítica no busca menospreciar la música urbana, sino señalar la distancia entre la propuesta presentada y los estándares de una orquesta clásica.