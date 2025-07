“La derecha liberal sí existe” de Hernán Larraín Matte plantea cómo enfrentan la presidencial ante el avance del populismo

El expresidente de Evópoli ofrece una crónica personal que recorre diversos acontecimientos de la política nacional hasta llegar al escenario electoral actual. Un libro que también permite instalar en el debate una interrogante clave: ¿qué ocurre con el proyecto de una centroderecha ante el ascenso de Jeannette Jara y José Antonio Kast?

Este 2025 es clave para la política chilena: no solo se disputa el sillón presidencial, sino también la composición del Congreso. Algunos expertos sostienen que, por un lado, el ascenso de la candidata de la lista Unidad por Chile, Jeannette Jara, ha polarizado la carrera presidencial. Diversos sondeos apuntan a que la segunda vuelta podría darse entre la exministra del Trabajo y Previsión Social y el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. En este escenario, surge una interrogante fundamental: ¿dónde queda la centroderecha?

Para reflexionar sobre cómo enfrentar este proceso electoral, el libro La derecha liberal sí existe, escrito por el extimonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, se presenta como un insumo relevante.

Desde su experiencia personal, el autor recorre diversos hitos que ha enfrentado su sector: desde el primer gobierno de derecha tras el retorno a la democracia, la construcción de un partido con impronta liberal y los desafíos de gobernar, hasta llegar al clímax de lo que fue el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, recordando la crisis que desató el estallido social, los proyectos constituyentes y las lecciones que dejó la contienda entre Gabriel Boric y Kast. Todo ello, proyectado hacia la coyuntura presidencial actual.

En un contexto internacional marcado por el surgimiento de nuevos liderazgos que se inscriben dentro del fenómeno global de las derechas radicales, con figuras como Donald Trump y Javier Milei, y en la escena chilena figura el precandidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

Apuntes para enfrentar la carrera presidencial

En primer lugar, remarcó la acentuación de una brecha persistente entre la ciudadanía y sus representantes. Esto no solo afecta a las candidaturas presidenciales, sino también a los postulantes que disputarán un escaño en el Congreso.

Desde su perspectiva, el Parlamento ha acumulado un “descrédito” por la “inoperancia del sistema y el cortoplacismo de los actores políticos”.

Por otro lado, subrayó el exconvencional la importancia de no abandonar la identidad y los principios de Chile Vamos, destacando la relevancia de los triunfos electorales y la necesidad de disputar el espacio político a la izquierda. No obstante, advirtió que la política “debe apuntar hacia el encuentro y no subrayar el enfrentamiento”.

También enfatizó la necesidad de observar con atención este nuevo fenómeno denominado por algunos intelectuales como la “política de emociones”. Larraín explicó en su libro que los “líderes movilizan sentimientos como el miedo, la rabia o la indignación con el objetivo de obtener apoyo y consolidar el poder”.

Ante este escenario, ¿cómo puede involucrarse la centroderecha y la corriente ideológica liberal en la escena? Este libro no entrega una fórmula, pero sí ayuda a delinear el panorama. Hoy, quien busque figurar en política debe apelar a las emociones y desafiar al populismo.

“Si el futuro es populista, como vaticinan algunos, entonces el liberalismo debe demostrar que su camino no es el de una resistencia resignada, sino el de una propuesta audaz y renovada”, subrayó.

La democracia liberal puede enfrentar al populismo con emociones que promuevan la cooperación y el respeto mutuo. “La diferencia clave es que el populismo usa las emociones para dividir, mientras que un enfoque liberal de la política emocional busca unir”, argumentó.

Y a nivel interno, concluyó que este es un momento crucial para que Chile Vamos defina con quién quiere construir alianzas que garanticen gobernabilidad en una eventual administración. Por tanto, será relevante observar cómo la colectividad enfrentará el debate sobre los pactos parlamentarios, ante la irrupción de la nueva alianza llamada “Derecha Unida”, conformada por Republicanos, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL).

El libro de uno de los fundadores de Evópoli invita, a través de una crónica personal, a trasladar ese debate no solo a su domicilio político, sino también a la ciudadanía, respecto al proyecto de país en el que desea vivir.

Ficha técnica

Autor: Hernán Larraín Matte.

Editorial: Ariel.

Páginas: 208.