Helloween vuelve a Chile en 2026: Conoce los precios, ubicaciones y la fecha de venta de entradas

La banda alemana de power metal se presentará en el Movistar Arena por tercera vez, en el marco de su tour “40 Years Anniversary”, prometiendo un repertorio renovado tras su último álbum.

El grupo Helloween confirma su regreso a Chile el viernes 11 de septiembre de 2026. La banda alemana volverá al Movistar Arena, el mismo recinto que agotaron en dos fechas en 2018 y 2022.

Esta visita al territorio nacional se enmarca en la gira mundial “40 Years Anniversary”, generando altas expectativas sobre su repertorio, especialmente por la inclusión de material de su más reciente álbum de estudio, “Giants & Monsters”.

Detalles del Nuevo Álbum y Gira Europea

El disco “Giants & Monsters” se estrenó el 29 de agosto del presente año y fue mezclado en el mítico estudio Wisseloord en Países Bajos, que ya albergó a bandas como Iron Maiden y Def Leppard.

La agrupación acaba de finalizar la primera parte de su tour por Europa, completando 21 shows en 16 países con un saldo superior a 150 mil asistentes.

La venta de entradas para el concierto en el Movistar Arena estará disponible a través de Puntoticket hoy jueves 11 de diciembre a las 15:00 horas. Los precios de los tickets fluctúan entre $29.000 y $79.000 pesos.