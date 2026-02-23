“¿Hay alguna pregunta sobre mí?”: La reacción de Esteban Düch por preguntas sobre George Harris en Viña 2026

Al respecto, Düch se tomó con humor las consultas sobre el tema, aunque igual deslizó una crítica al responder a un periodista que lo requirió por el tema: "¿Hay alguna pregunta sobre mí?".

Esteban Düch, humorista venezolano, buscará este martes conquistar al monstruo del Festival de Viña del Mar.

En concreto, el cuentachistes buscará dejar una mejor impresión que la que tuvo su compatirota George Harris, quien fracasó en su presentación de Viña 2025, y que incluso, atacó al público chileno.

Al respecto, Düch se tomó con humor las consultas sobre el tema, aunque igual deslizó una crítica al responder a un periodista que lo requirió por el tema: “¿Hay alguna pregunta sobre mí?”.

Sobre su show, el venezolano planteó que “cuando entré a ser comediante, yo entendía que en algún momento el Festival de Viña es el escenario más importante. Y viendo todos los festivales y conversando con los colegas chilenos que han ido, pues se entiende en el escenario que te vas a parar, en el contexto”.

“ Y además también, pues mi relato y mi historia, mi transitar de una década de mi vida en Chile, hace que mi comedia y mi relato sean mucho más afín a los chilenos, porque nos podemos entender todos. Si yo hablo de algo que ha pasado en Chile, todos nos vamos a entender. Es desafiante, da miedo, si lo piensas bien”, agregó.

En esa línea sostuvo que “siento que esta rutina que preparé va a ser afín a la gente que está en la Quinta Vergara, ojalá, a la gente que está en su casa. Y nada, ojalá que nos vaya bien y esas dos millones de personas me sigan en Instagram, ojalá”.